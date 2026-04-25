EUA à procura de minas explosivas em tentativa de abrir estreito de Ormuz

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a marinha dos EUA está a remover minas iranianas do estreito de Ormuz, uma rota marítima vital para o transporte de petróleo, cuja interrupção representa uma ameaça crescente para a economia global.

A procura por explosivos subaquáticos pode levar meses, apesar do frágil cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão na guerra que já dura há várias semanas, indicaram especialistas à AP.

Quaisquer alegações futuras de que os EUA limparam a hidrovia por onde normalmente passa 20% do petróleo mundial podem não convencer os navios cargueiros comerciais e as suas seguradoras de que ela está finalmente segura.

"Nem tem de ter colocado minas --- basta fazer as pessoas acreditarem que as colocou", disse Emma Salisbury, investigadora do Programa de Segurança Nacional do Instituto de Investigação de Política Externa.

A procura por minas é uma das táticas mais recentes anunciadas pelo Governo Trump para retomar o tráfego pelo estreito, já que o aumento dos preços da energia e os impactos económicos mais amplos representam um risco político.

Os EUA também bloquearam os portos do Irão, apreenderam navios ligados a Teerão e planearam participar numa segunda ronda de negociações de cessar-fogo no Paquistão neste fim de semana.

Autoridades do Pentágono disseram a parlamentares que provavelmente levaria seis meses para remover as minas que o Irão colocou no estreito, de acordo com fonte ligada ao processo, que falou sob anonimato.

Questionado sobre a estimativa, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse a jornalistas na sexta-feira que os militares não especulariam sobre um cronograma, mas não o negou.

Trump disse que ordenou à marinha que atacasse qualquer embarcação que lançasse minas no estreito.

Após o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, em 28 de fevereiro, o Irão respondeu bloqueando o estreito de Ormuz e ameaçando atacar qualquer embarcação que não obtivesse a sua autorização para transitar pela via marítima.

O bloqueio está a perturbar o comércio mundial, fazendo disparar os preços da energia e gerando receios de escassez de combustível.