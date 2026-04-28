Governo venezuelano e oposição condenam "agressão" contra Donald Trump

O Governo da Venezuela e a oposição condenaram, domingo, o tiroteio ocorrido na noite de sábado durante um evento com a imprensa a que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assistia.

"Condenamos a tentativa de agressão contra o Presidente Donald Trump e a sua esposa, Melania, a quem dirigimos os nossos votos de boa vontade, assim como aos participantes no Jantar dos Correspondentes" escreveu a Presidente Interina da Venezuela na sua conta da rede social X.

Delcy Rodríguez sublinhou que "a violência nunca será uma opção para aqueles que defendem as causas da paz".

A Plataforma Unitária Democrática (PUD), que reúne os principais partidos da oposição na Venezuela expressou, através de um comunicado, a "enérgica condenação" ao que aconteceu.

"Manifestamos a nossa enérgica condenação do atentado ocorrido (...) durante o Jantar Anual de Correspondentes com as autoridades do Governo dos Estados Unidos, um incidente que colocou em risco a integridade física do presidente Donald Trump, e da primeira-dama Melania Trump assim como de funcionários governamentais, correspondentes da imprensa e demais participantes", diz a PUD no comunicado.

A PUD manifesta igualmente solidariedade "para com o povo dos Estados Unidos da América, perante este lamentável acontecimento" desejando que "todos os presentes que se encontrem em segurança junto das suas famílias".

Os Serviços Secretos dos Estados Unidos (EUA) retiraram, no sábado, o Presidente norte-americano do salão onde decorria o jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca após um homem, que foi detido, ter aberto fogo num corredor nas imediações da sala.

Donald Trump, a primeira-dama Melania Trump, o vice-presidente JD Vance e outros membros do Governo dos EUA foram levados do salão após serem ouvidos tiros.