Fed mantém taxas de juro inalteradas pela terceira vez consecutiva

A reserva-federal norte-americana (Fed) manteve as taxas de juro inalteradas pela terceira vez consecutiva, sublinhando que o conflito no Médio Oriente está a contribuir para um elevado grau de incerteza.

"Os acontecimentos no Médio Oriente estão a contribuir para um elevado grau de incerteza em relação às perspetivas económicas", referiu a Fed, em comunicado.

A Fed manteve assim a sua taxa de curto prazo em 3,6%, mas deu sinais de que poderá avançar com um corte a curto prazo.

O presidente da Fed, Jerome Powell, termina o seu mandato em 15 de maio e vai ser substituído por Kevin Warsh, que tem vindo a defender cortes nas taxas, à semelhança do que o Presidente do EUA, Donald Trump, tem reivindicado.