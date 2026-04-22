Euro continua em queda face ao dólar em contexto de incerteza sobre o Irão

O euro caiu esta quarta-feira, pela terceira sessão consecutiva, mantendo-se nos 1,17 dólares, em contexto de incerteza sobre as negociações entre os EUA e o Irão, que ontem apreendeu navios no estreito de Ormuz.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a negociar a 1,1712 dólares, face aos 1,1742 dólares de terça-feira.

O euro desceu ainda face à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,1733 dólares.

A Guarda Revolucionária iraniana apreendeu ontem dois navios no estreito de Ormuz por "operarem sem as autorizações necessárias", conduzindo-os para a costa do Irão.

Estes acontecimentos ocorrem após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter prorrogado indefinidamente o cessar-fogo com o Irão, que expirava hoje, e de ter anunciado uma trégua sem prazo para permitir negociações com a República Islâmica.

Trump assegurou, no entanto, que manterá o bloqueio naval imposto ao Irão, o que Teerão denunciou como uma violação da trégua, recusando, por isso, participar numa nova ronda de negociações.

O Irão tem, por sua vez, mantido praticamente bloqueado o estratégico estreito, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, desde o início da guerra, a 28 de fevereiro.

Divisas.........................quarta-feira...........................terça-feira

Euro/dólar.....................1,1712............................1,1742

Euro/libra.......................0,86728.........................0,86989

Euro/iene........................186,82............................187,26

Dólar/iene.......................159,52..............................159,48