Euro segue em alta e atinge patamar dos 1,18 dólares

O euro voltou ontem a subir, pela sétima sessão consecutiva, atingindo o patamar dos 1,18 dólares, numa altura em que o Irão ameaça bloquear o tráfego no mar Vermelho e todo o comércio no Golfo Pérsico.

Pelas 18:01 (hora de Lisboa), a moeda única seguia a negociar a 1,1801 dólares, face aos 1,1793 dólares de terça-feira.

O euro avançou face à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou ontem o câmbio de referência do euro em 1,1780 dólares.

O Irão ameaçou ontem a bloquear o tráfego no mar Vermelho, com o qual não faz fronteira, e todo o comércio no Golfo Pérsico se os Estados Unidos mantiverem o bloqueio aos portos iranianos.

"As poderosas forças armadas da República Islâmica não permitirão nenhuma exportação ou importação no Golfo Pérsico, no mar de Omã ou no mar Vermelho", afirmou o chefe das forças iranianas, general Ali Abdollahi, num comunicado divulgado pela televisão estatal.

Se os Estados Unidos mantiverem o bloqueio e "criarem insegurança para os navios comerciais do Irão e petroleiros", tal constituirá o prelúdio para uma violação do cessar-fogo, acrescentou Abdollahi, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O Irão não faz fronteira com o mar Vermelho, mas pode contar com os aliados no Iémen, os rebeldes huthis, que ameaçaram atacar navios naquele setor a partir de posições montanhosas no país do sudoeste da península da Arábia.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs um bloqueio a "navios de todas as nacionalidades que entrem ou saiam dos portos e zonas costeiras iranianos", que entrou em vigor na segunda-feira.

O Irão bloqueia o Estreito de Ormuz desde o início da guerra, desencadeada em 28 de fevereiro por um ataque israelo-americano, a que Teerão respondeu com ataques contra Israel e os países da região.

Um cessar-fogo de duas semanas entrou em vigor em 08 de abril para permitir negociações entre os Estados Unidos e o Irão sob mediação do Paquistão.

As duas partes não conseguiram chegar a um acordo no fim de semana em Islamabad, mas as autoridades paquistaneses anunciaram que estavam a desenvolver esforços para novas negociações.

Divisas.......................quarta-feira..........................terça-feira

Euro/dólar....................1,1801..........................1,1793

Euro/libra.....................0,86942.......................0,86926

Euro/iene.......................187,51........................187,33

Dólar/iene.....................158,89.........................158,85