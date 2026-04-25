Sismo de magnitude 2,6 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Um novo sismo, de magnitude 2,6 na escala de Richter, foi sentido hoje na ilha Terceira, nos Açores, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (Civisa).

Segundo o Civisa o abalo foi registado às 18:39 locais (19:39 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 12 quilómetros a leste-nordeste de Cabo da Praia.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) em São Sebastião (concelho de Angra do Heroísmo)", indicou o Civisa.

O primeiro sismo, de magnitude 3,1 na escala de Richter, foi registado às 14:23 locais (15:23 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de oito quilómetros a este de Cabo da Praia.

O abalo "foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) em Cabo da Praia, Porto Martins e Santa Cruz (concelho da Praia da Vitória)" e com intensidade III/IV em Lajes, Fontinhas, Fonte do Bastardo (concelho da Praia da Vitória) e São Sebastião (concelho de Angra do Heroísmo), segundo o Civisa.

A escala de Richter classifica os sismos segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Na intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Com uma intensidade III, o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados".

Os Açores registaram mais de 20 mil sismos em 2025, dos quais 148 foram sentidos pela população, segundo uma carta de sismicidade divulgada na quarta-feira pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores.

O Civisa acrescentou que o elevado número de sismos sentidos "é justificado pela atividade sísmica registada no vulcão de Santa Bárbara", na ilha Terceira.

Desde junho de 2022 que a atividade sísmica no Vulcão de Santa Bárbara se encontra "acima dos valores normais de referência".

O nível de alerta do Vulcão de Santa Bárbara, que se encontra atualmente em V2 (sistema vulcânico em fase de instabilidade), já foi elevado para V3 (sistema vulcânico em fase de reativação), em junho de 2024 e em novembro de 2025 devido ao aumento da atividade sísmica e à deteção de deformação crustal.