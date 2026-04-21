Saúde abre canal de diálogo com sindicato da Função Pública

A secretária regional da Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, reuniu-se esta tarde com a direcção do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da RAM, num encontro que marcou o estabelecimento de um canal de diálogo institucional contínuo entre a tutela e a estrutura sindical.

Micaela Freitas reiterou a disponibilidade do Governo Regional para manter uma relação de proximidade com os parceiros sociais, assente na valorização dos profissionais e no reconhecimento do papel dos trabalhadores da Função Pública no Serviço de Saúde da Região.

Durante a reunião, foi ainda reforçado o compromisso de analisar as matérias apresentadas pelo sindicato, assegurando um tratamento baseado na equidade, no rigoroso enquadramento legal e na sustentabilidade orçamental do Serviço Regional de Saúde.