PS-Madeira promove 'Almoço da Liberdade' para assinalar 25 de Abril

O PS-Madeira promove, este sábado, um 'Almoço da Liberdade', em São Vicente, iniciativa que visa assinalar os 52 anos da Revolução de 25 de Abril de 1974 e os 50 anos da Autonomia regional.

O convívio, que terá lugar no restaurante Quebra Mar, reúne militantes e simpatizantes, retomando uma tradição interrompida nos últimos dois anos. Segundo a presidente do partido, Célia Pessegueiro, a iniciativa assume um significado especial, uma vez que "a Autonomia regional é, ela própria, uma filha de Abril".

A dirigente sublinha a importância de celebrar estes marcos históricos, alertando também para os desafios actuais à democracia e para a necessidade de defender os valores conquistados com o 25 de Abril.

"Na Madeira, a defesa dos valores de Abril cruza-se com o próprio processo autonómico e o PS, enquanto partido fundador da Democracia e da Autonomia, faz questão de manter viva a luta pela defesa dos direitos alcançados e dos princípios subjacentes a estes momentos históricos", nota Célia Pessegueiro, em comunicado.

Além disso, a líder dos socialistas madeirenses lamenta que o Governo Regional, em vez de lutar pelo aperfeiçoamento e aprofundamento da Autonomia, "nem sequer faz uso dos poderes que a mesma lhe confere para melhorar a vida dos madeirenses", criticando igualmente o facto de a celebração desta data ter passado "completamente ao lado" dos órgãos de governo próprio da Região. "Quando se esperava que os 50 anos da consagração da Autonomia fossem devidamente assinalados na Madeira, aquilo que vimos foi os representantes do Executivo e da Assembleia Regional a fazerem as malas e embarcarem para uma cerimónia centralista na República", lamenta.

O evento contará com intervenções políticas de Célia Pessegueiro, bem como de representantes locais e das estruturas femininas do partido.