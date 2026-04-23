Peso da despesa pública na Madeira aumentou 9,1% em 2024

A Administração Regional da Madeira (ARM) registou em 2024 uma despesa pública de 1.972,4 milhões de euros, um crescimento de 9,1% face ao ano anterior, equivalente a mais 163,8 milhões de euros. O crescimento supera o desempenho da economia regional: o PIB da Madeira cresceu 7,5% em termos nominais no mesmo período, o que fez subir ligeiramente o peso da despesa pública no PIB, de 26,0% em 2023 para 26,3% em 2024. A título de comparação, este rácio é de 42,4% a nível nacional — quase o dobro —, o que evidencia uma estrutura de despesa pública regional proporcionalmente mais contida do que a média do Estado.

O dado mais expressivo da informação divulgada hoje pela DREM é o forte crescimento do investimento público, que subiu 29,7%, passando de 158,3 milhões de euros em 2023 para 205,4 milhões de euros em 2024. Este é o valor mais elevado da série recente, após crescimentos mais moderados nos anos anteriores (partindo de 153,2 milhões em 2022).

As remunerações continuam a ser a maior fatia da despesa pública regional, representando 42,9% do total — embora tenham perdido 0,7 pontos percentuais face a 2023. Em valor absoluto, subiram 7,2%, para 845,8 milhões de euros. Trata-se de um crescimento mais moderado do que o registado no ano anterior (+11,3%).

Segundo as contas a que a Direção Regional de Estatística da Madeira dá ênfase, as prestações sociais cresceram 8,5%, atingindo 344,3 milhões de euros e representando 17,5% da despesa total. O consumo intermédio — que inclui a aquisição de bens e serviços correntes — cresceu de forma mais contida (+1,8%), fixando-se nos 312,5 milhões de euros, após um crescimento expressivo de 16% em 2023.

Além disso, os juros da dívida (rendimentos de propriedade) fixaram-se em 98,1 milhões de euros, um crescimento de 3,2%, o que representa um encargo relevante mas relativamente estável no contexto regional.

Foto DREM

Saúde e Educação lideram por função

Numa análise por destino da despesa, claramente a Saúde e a Educação continuam a dominar a estrutura funcional da administração pública madeirense, representando conjuntamente 51,3% da despesa total em 2024 — ou seja, mais de metade de cada euro gasto pela Região tem como destino estas duas áreas. Em percentagem do PIB, a Saúde absorve 7,5% e a Educação 6,0%, valores que reflectem os custos acrescidos destas duas rubricas

Os Assuntos Económicos — categoria que inclui apoios a sectores produtivos, transportes e turismo — representam 17,0% da despesa total e 4,5% do PIB, sendo a terceira maior função. O seu crescimento de 14,0% entre 2023 e 2024 é um sinal de maior intervenção pública no tecido económico regional.

Entre as variações mais expressivas por função destacam-se o Desporto, Recreação, Cultura e Religião (+25,7%) e a Protecção do Ambiente (+20,7%), áreas que cresceram acima da média. A Segurança e Ordem Pública e a Protecção Social cresceram também acima dos 10%.