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Bombeiros resgatam gato de levada no Funchal

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Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão a realizar, esta tarde, uma operação de resgate de um gato que se encontra na ribeira da Avenida Calouste Gulbenkian, no Funchal.

No local está mobilizada uma equipa de resgate em Montanha, dos BVM, que tenta retirar o animal em segurança. 

Os Bombeiros Sapadores estão no local com um veículo. 

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