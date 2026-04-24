Bidão a queimar lixo mobilizou bombeiros de madrugada

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados esta madrugada, pelas 00h15, para um alerta de incêndio numa habitação no Caminho do Cabeço de Ferro, em Santa Maria Maior, Funchal.

Foto Google Maps

No local, os 3 elementos que se deslocaram numa viatura ligeira, detectaram que a origem do fumo era um bidão de metal onde estavam a ser queimados detritos.

Rapidamente procederam à extinção do fogo e regressaram ao quartel.

A PSP compareceu no local.