Incêndio em galinheiro acciona bombeiros esta madrugada

Um incêndio num galinheiro mobilizou, na madrugada desta segunda-feira, os Bombeiros Voluntários Madeirenses ao Beco de Santa Emília, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 02h30, tendo sido accionada para o local uma viatura ligeira da corporação.

À chegada dos operacionais, o incêndio já se encontrava extinto, não sendo necessária qualquer intervenção de combate às chamas. As circunstâncias em que deflagrou o fogo não são, para já, conhecidas.