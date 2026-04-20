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Incêndio em galinheiro acciona bombeiros esta madrugada

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Foto Google Maps (2009)

Um incêndio num galinheiro mobilizou, na madrugada desta segunda-feira, os Bombeiros Voluntários Madeirenses ao Beco de Santa Emília, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 02h30, tendo sido accionada para o local uma viatura ligeira da corporação.

À chegada dos operacionais, o incêndio já se encontrava extinto, não sendo necessária qualquer intervenção de combate às chamas. As circunstâncias em que deflagrou o fogo não são, para já, conhecidas.

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