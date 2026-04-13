Bombeiros resgatam gato em poste de electricidade no Monte
O animal foi avistado no topo de um poste na Estrada da Corujeira
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão, neste momento, a proceder ao resgate de um gato na Estrada da Corujeira, na freguesia do Monte, no Funchal.
Para o local foi mobilizada uma autoescada, com dois operacionais, após o alerta ter sido dado por um popular que avistou o animal no cimo de um poste de eletricidade. Para já, não há indicação de que o gato esteja ferido.
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