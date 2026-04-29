Sancho Gomes apresenta oportunidades para investir na Madeira no Fórum “Portugal Nação Global”

No início desta tarde, o director regional das Comunidades e da Cooperação Externa, Sancho Gomes, em representação do Governo Regional da Madeira, foi o primeiro a intervir no painel intitulado “apresentações dos territórios a potenciais investigadores e empresário da diáspora”. Apresentou o território da Madeira.

Sancho Gomes abordou o papel da Invest Madeira e das oportunidades de investir na Região.

O governante com pasta das comunidades referiu quais as aérea onde podem investir, salientou o sector tecnologia e digital, na economia azul e verde, na saúde e longevidade e no turismo e imobiliário premium.

Destacou que a Região tem oportunidades e com regime de fiscalidade atractivo para os investidores.

Falou ainda sobre o papel e o trabalho que a Invest Madeira.

Nesta primeira edição do “Portugal, Nação, Global”, a Região está representa com um stand onde está presente a Invest Madeira com o Centro Internacional de Negócios e onde participam vários empresários radicados na África do Sul, Reino Unido, Venezuela, Jersey e Estados Unidos da América e ainda de investigadora e acadêmicos que desenvolvem estudos sobre a diáspora.