Luis Montenegro apela aos empresários da diáspora a investir em Portugal

Hoje, na sessão de abertura da primeira edição do fórum 'Portugal, Nação Global', que decorre no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, apresentou vários argumentos aos empresários da diáspora para investirem em Portugal.

Luís Montenegro disse que Portugal é altamente competitivo do ponto de vista energético. Explicou que "quanto menos dependentes estivermos e quanto mais competitivos formos no preço da energia, terreno mais fértil temos para atrair e fixar novos investimentos".

Um outro aspecto apontado pelo primeiro-ministro de Portugal para atrair investidores foi a "política fiscal amiga das empresas" do actual Governo que, garantiu, "está para durar".

O governante português explicou: "Porque, apesar da luta política democrática normal, creio que ninguém ousará, nos próximos anos, colocar em causa a estratégia fiscal que faz de Portugal um país que cobra menos impostos sobre os rendimentos do trabalho e, portanto, é mais atrativo para o capital humano e também cobra menos impostos sobre a actividade das empresas e, portanto, é mais atractivo para fixar investimentos".

Luís Montenegro referiu ainda a solidez das finanças públicas nacionais, dizendo que Portugal vai "para o quinto ano consecutivo de performance económica que supera a média da União Europeia".

"Se tudo correr dentro daquilo que está previsto, em 2026, apesar de todas as incertezas e adversidades, será mais um ano onde Portugal crescerá mais do que a média da União Europeia", frisou.

O Fórum Portugal Nação Global é uma iniciativa promovida pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas que pretende estabelecer ligações entre Portugal, a diáspora e os mercados internacionais. O evento conta com mais de 600 participantes de 43 países e decorre entre hoje e amanhã, em Lisboa.

A sessão de abertura contou com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, de vários secretários de Estado, do diretor regional das Comunidades e da Cooperação Externa, Sancho Gomes, e do director regional das Comunidades dos Açores, José Andrade.