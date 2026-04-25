MSC Virtuosa traz 6.500 pessoas para passar o dia na Madeira
O navio de cruzeiro MSC Virtuosa chegou esta manhã ao Porto do Funchal com 6.507 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, para uma escala de cerca de 11 horas na Madeira.
De acordo com dados da APRAM-Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, o navio transporta 4.828 passageiros e 1.679 tripulantes, tendo entrado no porto pelas 07h00, proveniente de Lisboa. A partida está prevista para as 18h00, com destino a Las Palmas de Gran Canaria.
O MSC Virtuosa, da MSC Cruises, encontra-se a realizar um itinerário de 12 dias com início e fim em Southampton, no Reino Unido, tendo já escalado Lisboa e prevendo ainda paragens em vários portos espanhóis antes do regresso.
Durante o dia, o movimento portuário inclui também a presença de três mega-iates — Alalunga, Lunasea e Attessa IV — além dos navios de cruzeiro Europa 2 e Le Bougainville, que chegaram na véspera e pernoitaram no Funchal.
Segundo a mesma informação, os mega-iates realizam escalas técnicas na Madeira, com partidas previstas nos próximos dias.
O Alalunga, agenciado pela Transinsular, chegou pelas 8 horas vindo da ilha de São Bartolomeu, nas Caraíbas, e parte na terça-feira de manhã para Gibraltar, com nove tripulantes a bordo.
O Lunasea, também agenciado pela Transinsular, chega durante o dia proveniente da ilha de Santa Lúcia, nas Caraíbas, seguindo viagem na terça-feira para Gibraltar, com 18 tripulantes.
Já o Attessa IV, com uma tripulação de 26 pessoas, chega proveniente de Savannah, nos Estados Unidos. Agenciado pela Funchal Marítima, parte para Gibraltar no domingo, pelas 08 horas.