Porto Santo integra Rede Nacional de Bibliotecas e passa a oferecer serviço digital

Desde o passado mês de Março que a Biblioteca Municipal do Porto Santo passa a estar integrada na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, disponibilizando, desde então, o serviço digital BiblioLED.

Com esta adesão, o Porto Santo torna-se o sexto município da Região a oferecer acesso gratuito a livros digitais e audiolivros, reforçando a promoção da leitura e da literacia digital.

O serviço permite aos utilizadores requisitar conteúdos 'on-line' de forma simples, complementando a oferta presencial da Biblioteca Municipal do Porto Santo.

Se é utilizador da Biblioteca Municipal do Porto Santo, entre no site: https://madeira.biblioled.gov.pt/ e, no início de sessão, faça o seu pedido de conta de utilizador e aguarde pela confirmação. Se ainda não está inscrito na Biblioteca Municipal do Porto Santo, terá de efectuar, primeiro, a sua inscrição na biblioteca.