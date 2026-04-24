Literacia ambiental dos estudantes da UMa conhecida na segunda-feira

Os resultados preliminares do projecto de investigação ‘Avaliação e Promoção da Cultura Ambiental no Ensino Superior’ serão apresentados na próxima segunda-feira, 27 de Abril, às 16 horas, na Universidade da Madeira (UMa).

A sessão abertura terá lugar na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus Universitário da Penteada, e contará com a presença do reitor da UMa, Sílvio Moreira Fernandes, da coordenadora do Centro de Investigação em Educação, Ana França, e do investigador responsável pelo projecto, Hélder Spínola.

O programa inclui as intervenções de Sílvia Mateus Carreira, membro da equipa de investigação, Universidade da Madeira, que fará a apresentação do projecto, de Ulisses Azeiteiro, membro da equipa de investigação, Universidade de Aveiro, que abordará o tema 'A Literacia Ambiental dos Docentes do Ensino Superior em Portugal', e, por fim, de Hélder Spínola, investigador responsável, que falará sobre 'A Literacia Ambiental dos Estudantes do Ensino Superior em Portugal'.

O projecto ‘Avaliação e Promoção da Cultura Ambiental no Ensino Superior' é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia com um montante global no valor de 240.190,28 euros (2022.03754.PTDC), estando a decorrer desde Março de 2023, com o objectivo de caracterizar e compreender a literacia ambiental dos estudantes do ensino superior em Portugal. São parceiros da Universidade da Madeira neste projecto de investigação a Universidade Aberta, a Universidade dos Açores, a Universidades do Algarve, a Universidade de Aveiro, a Universidade da Beira Interior, a Universidade do Minho e o Instituto Politécnico de Leiria.