EasyJet proporciona viagem à Madeira a alunos com necessidades especiais

A easyJet, em parceria com o projecto Escola em Viagem, proporcionou uma visita de estudo à Madeira a 13 alunos com necessidades educativas especiais do Agrupamento de Escolas Fernando Namora.

A viagem decorreu entre 15 e 18 de Abril e incluiu jovens com idades entre os 15 e os 20 anos, integrados em Unidades de Ensino Estruturado, destinadas a alunos com desafios cognitivos severos e multideficiência. A iniciativa teve como objectivo promover a autonomia, a inclusão social e o desenvolvimento pessoal fora do contexto escolar.

A companhia aérea assegurou o transporte do grupo e colaborou com a ANA – Aeroportos de Portugal para garantir condições adaptadas durante a viagem, incluindo apoio no embarque e acolhimento no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Durante a estadia, os alunos participaram em diversas actividades culturais e recreativas, com visitas a locais como a Zona Velha do Funchal, o Museu Story Center, o Museu da Baleia e o Museu CR7. O programa incluiu ainda contacto com a natureza em espaços como as piscinas naturais do Porto Moniz, o Jardim Botânico da Madeira - Eng. Rui Vieira e o Jardim Tropical Monte Palace.

O grupo foi, também, recebido pela secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, que destacou o apoio institucional à iniciativa.

Segundo aponta a easyJet em comunicado, o projecto evidencia o impacto da colaboração entre empresas, entidades públicas e parceiros locais na promoção da inclusão e da educação, proporcionando experiências com impacto duradouro na vida dos participantes.

Além da transportadora, a iniciativa contou com o apoio de várias entidades nas áreas da hotelaria, restauração e mobilidade, que contribuíram para a concretização da visita.