Madeira assinala 25 de Abril com sessão solene na Assembleia

A Região Autónoma da Madeira assinala, hoje, o 52.º aniversário da Revolução dos Cravos com uma sessão comemorativa na Assembleia Legislativa, marcada para as 9 horas.

Durante a cerimónia, que decorre na sala do plenário, e que contará com a presença dos deputado e serão proferidas diversas intervenções alusivas à importância histórica da data. A sessão será encerrada com a intervenção da presidente da Assembleia Legislativa, Rubina Leal.

De salientar ainda que José Manuel Rodrigues participa, hoje, na Sessão Solene Comemorativa do 52.º Aniversário do 25 de Abril de 1974, na Assembleia da República, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira. A sessão ficará marcada pelo primeiro discurso do Presidente da República, António José Seguro, nesta cerimónia evocativa da Revolução dos Cravos, reforçando o compromisso com a democracia, a unidade nacional e o papel das regiões autónomas no quadro constitucional português.

Esta sessão ocorre numa conjuntura de tensão entre confederações sindicais e Governo sobre revisão das leis laborais.

Quer como candidato nas eleições presidenciais, quer já como Presidente da República, António José Seguro tem feito apelos para haver diálogo entre parceiros sociais e Governo no processo de revisão da legislação do trabalho. Mas um acordo em sede de concertação social, envolvendo UGT e Governo, parece cada vez mais distante.

Além da crise internacional provocada pela ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, que está a gerar uma crise energética e um aumento da inflação, no plano nacional a revisão das leis laborais deverá ser um dos temas em destaque nas intervenções das bancadas da esquerda no período de intervenções da sessão solene.

À tarde, realiza-se o desfile popular comemorativo, da Avenida da Liberdade até ao Rossio.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 7h00 às 13h00 - Madeira Island Ultra Trail - MIUT'2026

7h00 - Partida da prova MIUT Advanced (São Vicente)

9h00 - Parrtida da prova MIUT Discover (Boaventura)

11h00 - Partida da prova MIUT Marathon (Monte)

13h00 - Prevista chegada do primeiro classificado do MIUT Legend (Machico)

- 9h45 - Concentração de docentes da Região Autónoma da Madeira, junto à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira

- 10h00 - Iniciativas do World Creativity Day - Dia Mundial da Criatividade



- 10h00 - Recriação da cabotagem, no arranque da Semana da Cultura 2026, na frente-mar da vila da Ribeira Brava

- 10h00 - XI Corrida da Liberdade de Santa Cruz a Machico

- 10h00 às 12h30 - II jornada do Olímpico Jovem, no RG3 (Funchal) e Centro Desportivo da Madeira (Ribeira Brava)

- 11h00 - Marítimo - V. Guimarães, da Liga BPI feminina, no Estádio do Marítimo

- 13h00 - O Partido Socialista-Madeira promove ‘Almoço da Liberdade' para comemorar os 52 anos do 25 de Abril e os 50 anos da Autonomia, no restaurante ‘Quebra Mar’, em São Vicente

- 13h00 - A CDU promove um Almoço/comício comemorativo da revolução portuguesa de 25 de Abril de 1974, no Funchal

- 15h00 - Madeira SAD - Benfica, da I Divisão Nacional de andebol feminino, no Pavilhão do Funchal

- 15h30 - Tondela - Nacional, da I Liga, no Estádio João Cardoso

- 16h00 às 18h00 - Recolha de assinaturas por presos políticos na Venezuela, na Praça do Povo

- 19h00 às 20h00 - Fnac Talks do evento ‘eGames Lab > Ready to Play!’ com António Durão, especialista em IA generativa aplicada ao ensino, no Madeira Shopping

- 20h00 - V Feira do Livro de Santa Cruz com concerto Revolução de Abril, pelos Live Brisk Band, Promenade dos Reis Magos, no Caniço.

- 21h30 - Espectáculo Lar Doce Lar, no Centro de Congressos da Madeira

CURIOSIDADES:

- Dia da Liberdade, Dia Internacional de Consciencialização para a Alienação Parental, Dia Mundial de Luta Contra o Paludismo, Dia Mundial da Malária, Dia Mundial dos Pinguins, Dia Internacional dos Delegados, Dia Mundial da Medicina Veterinária e Dia da Libertação da Itália

- Este é o centésimo décimo sexto dia do ano. Faltam 250 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1910 -- Abertura ao público do Edifício Chiado em Coimbra (no centro da baixa da cidade), como filial dos grandes armazéns do Chiado, em Lisboa.

1912 -- Realiza-se, em Évora, o 1.º Congresso dos Trabalhadores Rurais, em que estão presentes 39 sindicatos locais. São discutidas questões salariais, a praça de jorna e as restrições que deveriam ser impostas à utilização de máquinas agrícolas. É criado o jornal "O Trabalhador Rural", órgão da Federação Nacional dos Trabalhadores Rurais.

1918 - Primeiro diploma legal -- decreto n.º 4137, emitido pela Presidência do Ministério e publicado no Diário do Governo nº. 87/1918, que institui uma política pública de habitação e estabelece as várias providências necessárias para promover a construção de casas económicas.

1920 - O Comando Supremo Aliado, resultante dos vencedores da I Grande Guerra, atribui ao Reino Unido os mandatos da Mesopotâmia e Palestina, e à França os da Síria e do Líbano.

1945 - Delegados de 50 países iniciam a conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, que levaria à assinatura da Carta das Nações Unidas (ONU).

1974 - Às 00:20, é transmitida a senha da Operação Fim do Regime, no programa Limite da Renascença: "Grândola, Vila Morena", de José Afonso. Horas depois, a Escola Prática de Santarém, comandada por Salgueiro Maia, ocupa o Terreiro do Paço e, mais tarde, o Largo do Carmo. Ao fim da tarde, o presidente do Governo, Marcello Caetano, rende-se.

- A Lei n.º 1/74, emitida pela Junta de Salvação Nacional, destitui das suas funções o Presidente da República, Américo Thomaz e o presidente do Governo Marcello Caetano, e dissolve a Assembleia Nacional e o Conselho de Estado - Determina que todos os poderes atribuídos aos referidos órgãos passem a ser exercidos pela Junta de Salvação Nacional.

- Reunião do Quartel da Pontinha. Os oficiais Vítor Alves, Franco Charais, Vítor Crespo e Costa Martins fazem prevalecer o programa do Movimento das Forças Armadas perante António de Spínola e a recém-formada Junta de Salvação Nacional.

1975 - Eleições para a Assembleia Constituinte com uma taxa de participação de 91,66%. São as primeiras eleições livres, por sufrágio universal, sem constrangimento de estatuto social, nível de instrução ou sexo. O PS obtém 37,87% dos votos, o PPD 26,39%, o PCP 12,46%, o CDS 7,6%, MDP 4,14%, FSP 1,16%, MES 1,02%, UDP 0,79%., FEC 0,58%, PPM 0,57%, PUP 0,23%, LCI 0,19%, ADIM 0,03% e o CDM 0,02%.

1976 - Eleições legislativas em Portugal com uma taxa de participação de 85,64%. O PS 34,87%, PPD 24,38%, CDS 16,00%, PCP 14,35%, UDP 1,67%, FSP 0,77%, MRPP 0,29%, MES 0,57%, PDC 0,54%, PPM 0,52%, LCI 0,30%, PCP (L-M) 0,29% e o PRT 0,09%.

1977 -- A direção do Fundo Monetário Internacional, liderada por Johannes Witteveen, dá luz verde ao acordo 'stand by' com Portugal.

1978 - A África do Sul aceita o plano ocidental de independência do Sudoeste Africano, a Namíbia, com base num governo de maioria negra.

1979 - Entra em vigor o Tratado de Paz do Médio Oriente. Representantes egípcios e israelitas trocam documentos de ratificação em Kisheid, no Sinai.

1980 - O Presidente dos Estados Unidos, James Carter, comunica o malogro da operação militar para a libertação dos reféns norte-americanos no Irão, realizada na véspera.

1983 -- Sete milhões de portugueses vão às urnas para eleger os 250 deputados do novo parlamento. Concorrem às eleições 12 partidos políticos e duas coligações. As eleições, cobertas por cerca de 300 jornalistas estrangeiros, são boicotadas em Crestuma (Gaia, Porto), ao fim do dia, as primeiras indicações dão vitória ao PS, com um número mínimo de 91 deputados.

- O dirigente sindical polaco Lech Walesa regressa ao trabalho nos estaleiros de Gdansk.

1990 - Os astronautas do vaivém espacial norte-americano Discovery colocam em órbita o telescópio Hubble.

- Morre, com 67 anos, o compositor e músico de jazz norte-americano Dexter Gordon, mestre do be-bop.

1992 -- Extremistas islâmicos tomam a capital do Afeganistão, Kabul.

1994 - Um grupo de militares da minoria tutsi tenta derrubar pela força o Governo do Burundi num golpe dominado pelas autoridades hutus.

1995 -- Morre, aos 83 anos, a atriz norte-americana Ginger Rogers, Virginia Katherine McMath. Parceira de Fred Astaire (1899-1987) em filmes musicais.

1996 - O Governo israelita retira do programa a cláusula que se opunha à criação de um Estado palestiniano, durante o congresso extraordinário reunido em Telavive.

1997 -- É inaugurado, no 23.º aniversário da Revolução, o monumento ao 25 de Abril, da autoria do escultor João Cutileiro, no Alto do Parque Eduardo VII, em Lisboa.

2003 -- Morre, com 83 anos, o general Manuel Themudo Barata, militar, presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal e da Comissão Portuguesa de História Militar, do Ministério da Defesa, bem como primeiro vice-presidente da Comissão Internacional de História Militar.

2004 - Idanha-a-Nova recebe o prémio da Associação Europeia para a Conservação do Património e da National Geographic, pela preservação do património geológico.

- O Papa João Paulo II beatifica Alexandrina Maria da Costa, a Santa de Balasar.

2005 - Roménia e Bulgária assinam na cidade do Luxemburgo o Tratado de Adesão à União Europeia. Alargamento concretizou-se a 01 de janeiro de 2007.

2007 - É inaugurado pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carmona Rodrigues, o Túnel do Marquês, em Lisboa, dois anos e meio depois da data prevista.

- Entra em funcionamento a linha telefónica Saúde 24 -- 808 24 24 24.

- Uma equipa de astrónomos europeus, entre os quais o francês Xavier Bonfils, do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa, apresenta a descoberta de um novo planeta fora do sistema solar, com características semelhantes à Terra.

- Morre, com 61 anos, Alan Ball, antigo futebolista inglês, jogador da seleção de Inglaterra que venceu o Mundial de 1966.

- Morre, aos 86 anos, a cantora brasileira Carmem Costa.

2008 - A União Europeia reafirma em Pequim que o Tibete faz parte de China, indica o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, à saída de um encontro com o primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao.

2009 -- Morre, com 81 anos, Tomaz Jorge, poeta angolano que integrou em 1950 o movimento literário nacionalista "Vamos Descobrir Angola" ao lado de outros intelectuais como Agostinho Neto, António Jacinto e Viriato da Cruz, motivo que o levou à cadeia várias vezes.

2010 - O Benfica conquista, pela primeira vez na sua história, a Taça da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) de futsal, ao bater na final os detentores do título, os espanhóis do Interviu Madrid, por 3-2, no Pavilhão Atlântico, em Lisboa.

2011 - Morre, aos 93 anos, o poeta chileno Gonzalo Rojas, Prémio Cervantes em 2003.

- Morre, com 96 anos, a atriz María Isbert, um dos rostos históricos do cinema espanhol.

2014 -- Morre, aos 73 anos, Hernâni Gonçalves, antigo treinador-adjunto e preparador físico do FC Porto e da seleção portuguesa de futebol que ficou conhecido carinhosamente como "Professor Bitaites".

2015 - Um sismo de magnitude 7,9 na escala de Richter atinge o Nepal, causa milhares de mortos.

2016 - A fusão do Banco Millennium Angola com o Banco Privado Atlântico é oficializada em escritura pública.

- Morre, aos 93 anos, Martin Gray, escritor franco-americano, sobrevivente do gueto de Varsóvia e autor do best-seller "Em nome de todos os meus".

2019 -- Em Moçambique, o ciclone Kenneth chega a terra e mata 45 pessoas, afetando as vidas de cerca de 374 mil pessoas, (segundo dados compilados pelas Nações Unidas).

- Morre, aos 79 anos, John Havlicek "Hondo", basquetebolista norte-americano de origem checa, o melhor marcador da história dos Boston Celtics e membro do 'hall of fame'.

2020 -- Os 46 anos do 25 de Abril são celebrados na Assembleia da República com uma sessão solene reduzida e adaptada às restrições da pandemia.

- Na sessão, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defende, no seu discurso, o último do seu mandato de cinco anos, que o "25 de Abril não é uma festa pela festa", mas sim "um apelo, em liberdade e democracia, a resolver os problemas do momento", que são a saúde, economia e sociedade e "em tempos excecionais de dor, sofrimento, luto, separação e de confinamento, é que mais importa evocar a pátria, a independência, a República, a liberdade e a democracia.

- O primeiro-ministro António Costa afirma, numa mensagem de vídeo transmitida no início das comemorações online do 25 de Abril de 1974 na sua residência oficial, em São Bento, fechada ao público por causa da pandemia de covid-19, que os portugueses têm de "vencer esta pandemia para poderem estar juntos como sempre estiveram, celebrando nas ruas ou nos jardins, aqui e ali, aquilo que é o 25 de Abril".

- Por causa da pandemia, a Associação 25 de Abril decide cancelar o tradicional desfile na Avenida da Liberdade, em Lisboa, apelando aos portugueses que cantem a 'Grândola Vila Morena', de Zeca Afonso à janela.

- A China não relata qualquer morte causada pela covid-19, o que acontece pelo décimo dia consecutivo, de acordo com o balanço diário realizado pelas autoridades.

- Morre, aos 85 anos, o escritor e dramaturgo sueco Per Olov Enquist.

- Morre, aos 70 anos, João de Azevedo, artista plástico, autor das ilustrações do álbum "Com as minhas tamanquinhas", de José Afonso, do livro "Táxi", de Fernando Cabral Martins, e de todas as capas das agendas da organização SOS Racismo.

2022 - O Twitter anuncia que aceita a proposta de compra do empresário norte-americano Elon Musk no valor de 44 mil milhões de dólares (cerca de 41 mil milhões de euros).

2023 -- As duas sessões parlamentares do 25 de Abril são marcadas pelos protestos do Chega contra a presença o Presidente do Brasil, Lula da Silva, e pela troca de recados protagonizada pelo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

- Morre, aos 96 anos, Harry Belafonte, cantor e ator norte-americano, conhecido como o 'Rei do Calipso'. Foi o primeiro ator negro a protagonizar uma história de amor com uma atriz branca em "Uma Ilha ao Sol", de Robert Rossen, em 1957, e o primeiro afro-americano a produzir um programa de televisão e a ganhar um Emmy, em 1959.

2024 - Morre, aos 63 anos, Laurent Cantet, realizador francês, em 2008 recebeu a Palma de Ouro de Cannes pelo filme sobre a sala de aula como palco da luta de classes "A Turma".

PENSAMENTO DO DIA: