PS critica ausência do 25 de Abril na Câmara do Funchal

O vereador do PS na Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, criticou hoje a decisão do executivo de não promover comemorações do 25 de Abril, no rescaldo da mais recente reunião de Câmara.

O socialista considera que a autarquia ignorou o significado histórico da data, sobretudo no que diz respeito ao poder local.

“A Câmara Municipal esqueceu-se que uma das grandes conquistas de Abril é exactamente o poder local — a descentralização administrativa, a autonomia, o financiamento e a democratização do poder local, que não existiam antes do 25 de Abril”, afirmou.

Rui Caetano lamenta a ausência de iniciativas associadas à efeméride, defendendo que estas são essenciais para preservar a memória colectiva.

“Lamentamos que a Câmara tenha decidido não promover actividades relacionadas com o 25 de Abril, sejam culturais, artísticas ou até políticas, que ajudam a promover a nossa memória colectiva e a educar os mais jovens para os valores de Abril, como a liberdade e a democracia”, disse.

O vereador do PS considera ainda “lamentável” que o Funchal se tenha afastado das comemorações de uma data que classifica como fundamental.

“É lamentável que a capital da Madeira se tenha colocado à margem das comemorações de uma data tão importante como o 25 de Abril, tão relevante para a dinamização e afirmação do poder local que temos hoje”, concluiu.