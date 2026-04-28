Madeira recebe única etapa europeia da Taça do Mundo de Canoagem Oceânica 2026

A Região Autónoma da Madeira acolhe, este ano, entre 1 a 3 de Maio, a única etapa europeia da Taça do Mundo de Canoagem de Mar, reforçando o posicionamento do arquipélago no calendário internacional da modalidade. O circuito mundial de 2026 passa ainda pela Malásia, Taiti, Brasil e Ilha da Reunião, numa temporada que assinala a estreia de cinco etapas integradas numa única Série Mundial da Federação Internacional de Canoagem (ICF).

A Associação Regional de Canoagem da Madeira apresentou esta terça-feira, 28 de Abril, no Centro Náutico de São Lázaro, a etapa inaugural do ICF Canoe Ocean Racing World Series – World Cup 2026, prova que integra o circuito mundial de canoagem oceânica.

A competição, inserida no Madeira Ocean Challenge 2026, reúne 187 atletas de diversas nacionalidade, incluindo alguns dos melhores do mundo na modalidade, entre os participantes destaca-se o madeirense Bernardo Pereira, actual campeão do mundo sub-23 e bicampeão europeu da modalidade e a campeã do Mundo Kira Bester.

Além da etapa da Taça do Mundo, o Madeira Ocean Challenge 2026 inclui também a Taça de Portugal de Canoagem de Mar, a Taça de Portugal de Esperanças de Mar e o Madeira Lifesaving Challenge, num total de cerca de 300 atletas de 12 nacionalidades.

Durante os três dias de competição estão previstas provas longas, bem como provas curtas, num programa que abrange os concelhos do Funchal, Machico, Calheta e Porto Moniz.

No primeiro dia de competição, pelas 10 horas, terá lugar a Taça de Portugal de Esperanças de Mar, destinada aos escalões de formação (SS1 e SUPC), com provas a realizar na Baía de Machico ou na Praia da Calheta, dependendo das condições do vento.

Ainda no mesmo dia, pelas 14 horas, decorrerá a etapa da ICF Ocean Racing World Cup Series / Taça de Portugal de Canoagem de Mar, com provas em formato downwind, sendo o percurso definido em função das condições meteorológicas.

O plano A prevê partida da Praia Banda d'Além (Machico) com chegada ao Funchal, numa extensão de 19,5 km, enquanto o plano B contempla um percurso entre a Calheta e o Funchal, com cerca de 29 km.

No dia em que não se realiza a competição principal, terá lugar a prova curta, competição espetáculo na Baía do Funchal pelas 10 horas.

No dia 3 de Maio, pelas 10 horas, realiza-se o Madeira Lifesaving Challenge, uma prova dinâmica, em que os atletas partem da praia com as embarcações, percorrem 500 metros no mar e regressam ao areal, vencendo quem cruzar primeiro a linha de meta.

Organizado pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, o Madeira Ocean Challenge envolve vários concelhos da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente Funchal, Machico, Calheta e Porto Moniz, numa organização conjunta com os respectivos municípios e com o Governo Regional.