Tomada de posse do novo Representante da República para a Madeira será amanhã

O novo Representante da República para a Madeira, juiz desembargador Paulo Barreto, está agendada para amanhã, 24 de Abril, às 18 horas, de acordo com a agenda divulgada na página da Presidência da República.

António José Seguro procedeu à nomeação de Paulo Barreto para o cargo até agora ocupado pelo juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto no passado dia 15 de Abril.

Antes da tomada de posse dos Representantes da República para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, o Presidente da República recebe, em audiência, a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, encontro que está agendado para as 17h15.