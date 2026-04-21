Trump acusa Teerão de violar cessar-fogo e lança incerteza sobre negociação

O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou hoje o Irão de ter "violado o cessar-fogo em inúmeras ocasiões", numa altura em que permanece incerta a realização de uma nova ronda de negociações em Islamabad.

Numa mensagem publicada na sua rede social, Trump apontou diretamente responsabilidades a Teerão, sem detalhar incidentes concretos que sustentem as acusações.

A eventual deslocação do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, ao Paquistão para participar nas negociações não foi confirmada por Washington.

A televisão estatal iraniana informou, por sua vez, que "nenhuma delegação" vai a Islamabad, acrescentando que Teerão espera uma "mudança de comportamento" dos Estados Unidos.

A incerteza em torno das conversações surge num contexto de tensões persistentes entre os dois países, apesar dos esforços diplomáticos para estabilizar a situação.

Em vigor desde 08 de abril, a trégua entre Teerão e Washington deve terminar na "quarta-feira à noite, hora norte-americana", tinha afirmado anteriormente Trump.

As conversações, sob mediação paquistanesa, visam pôr fim à guerra iniciada em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

Os Estados Unidos exigem o fim do programa nuclear iraniano, que acredita destinar-se a uso militar, o que o Irão recusa, alegando ter objetivos civis.