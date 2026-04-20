Nacional revoltado com a Liga Portugal

O Nacional, através de um comunicado, veio manifestar a sua "revolta" para com a Liga Portugal pelo modo como o organismo responsável pelas campeonatos de futebol profissional em Portugal marcou a Assembleia Geral que decorreu no passado dia 17 em que o tema discutido foi a comercialização dos direitos audiovisuais das competições profissionais para o mercado doméstico. Entende o Nacional, que a referida reunião magna deveria ter permitido a discussão de propostas diferente à apresentada pela Liga Portugal.

Eis, na íntegra, o comunicado do Nacional

“A CD Nacional Futebol SAD expressa a sua mais veemente revolta pela forma como a Liga Portugal solicitou aos clubes a marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária, que teve lugar a 17 de Abril de 2026, na sede do organismo, no Porto.

Sob o tema da comercialização dos direitos audiovisuais das competições profissionais para o mercado doméstico, a CD Nacional Futebol SAD entende que esta reunião deveria ter permitido discutir livremente diferentes propostas ou alterações ao modelo apresentado pela Liga Portugal.

Da forma como se tenta proceder à marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária e a subscrição dos clubes à mesma, considera-se que esta impediu a discussão deste tema, de forma livre e construtiva, pelas Sociedades Desportivas e tal facto merece o nosso total repúdio.

O CD Nacional solicita à Liga Portugal a marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária, de forma semelhante às que sempre realizou e sem a solicitação dos clubes para o efeito.

O Nacional acredita que este procedimento será alterado, no sentido de proporcionar aos clubes uma discussão aberta sobre o tema e dada a importância do mesmo para o desenvolvimento e futuro do futebol português.”