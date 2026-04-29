Sete em cada 10 adultos em Portugal usa IA generativa

Sete em cada 10 adultos em Portugal usa ferramentas de inteligência artificial (IA) generativas, conclui o estudo Digital Consumer Trends 2025 da Deloitte, hoje divulgado, que refere um aumento de 71% na sua utilização nos últimos dois anos.

Atualmente, "70% dos adultos afirmam já ter recorrido" a IA generativa [GenAi] face aos 41% registados em 2023, refere o estudo Digital Consumer Trends 2025: Portugal edition, o qual é realizado pela Deloitte a cada dois anos.

"A utilização é particularmente elevada entre os mais jovens: 85% da Geração Z declaram ter usado ferramentas de GenAI, contrastando com 44% dos boomers", aponta o estudo.

O modelo de IA ChatGPT "mantém-se como a ferramenta mais popular", sendo usada por 61% dos inquiridos e reconhecida por 76% da população adulta.

"Estamos a assistir a uma transformação profunda nos comportamentos digitais, impulsionada pelo crescimento exponencial da GenAI", salienta Pedro Tavares, líder da indústria de tecnologia, media e telecomunicações da Deloitte, citado no comunicado.

Desde a última edição do estudo, "há apenas dois anos, a adoção de tecnologias emergentes têm crescido de forma exponencial, principalmente nas gerações, muito pela facilidade de acesso que temos atualmente, sendo que muitas destas tecnologias estão à distância de um toque do nosso smartphone", remata.

Segundo o estudo, 41% dos inquiridos trocaram de equipamento no último ano e meio, abaixo dos 45% de 2023.

O smartphone continua a ser o dispositivo de maior utilização, com 99% de uso diário.