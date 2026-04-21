FC Porto com vantagem de sete vitórias sobre o Sporting

O FC Porto soma mais sete vitórias no histórico dos confrontos com o Sporting, em vésperas de um 257.º clássico, que decide, na quarta-feira, no Dragão, quem segue para a final da Taça de Portugal.

Entre jogos do campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça e o extinto Campeonato de Portugal, os 'dragões' contam 94 triunfos, contra 87 dos 'leões', que ainda comandam nos golos (358 contra 343), num duelo com 75 empates.

Os dois conjuntos reencontram-se um mês e 19 dias depois de se terem defrontando em Alvalade, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, num embate que os comandados de Rui Borges venceram por 1-0.

Uma grande penalidade concretizada pelo colombiano Luis Suárez, aos 62 minutos, selou o triunfo 87 dos 'leões' face aos 'dragões', conferindo vantagem ao Sporting rumo à presença na final do Jamor, em 24 de maio.

No Dragão, os dois clubes defrontaram-se pela última vez em 09 de fevereiro, com o estreante Seko Fofana a adiantar os 'dragões', aos 76 minutos, antes de o colombiano Luis Suárez empatar, na recarga a um penálti defendido por Diego Costa, aos 90+10, na última jogada.

Com esse empate, o Sporting manteve-se na corrida ao 'tri', que começou a complicar precisamente face ao FC Porto, quando, em 30 de agosto de 2025, no Estádio José Alvalade, perdeu por 2-1, em encontro da quarta jornada.

O neerlandês Luuk de Jong, aos 61 minutos, e o brasileiro William Gomes, aos 64, apontaram os tentos do 'onze' do italiano Francesco Farioli, enquanto os 'leões' reduziram num autogolo do argentino Nehuén Pérez, aos 74.

Após os três jogos de 2025/26, regista-se, assim, uma vitória para cada lado e um empate, e três golos para cada lado, pelo que o jogo do Dragão desempatar, ou deixar tudo igualado, sendo que um empate qualifica o Sporting.

Na época transata, prevaleceu o Sporting, que venceu o jogo caseiro para o campeonato (2-0, com tentos de Gyökeres, de penálti, e Geny Catamo) e também a meia-final da Taça da Liga, em Leiria (1-0, com novo golo do sueco).

Antes, na Supertaça Cândido de Oliveira, em Aveiro, o Sporting chegou a 3-0, com golos de Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Geovany Quenda, nos primeiros 24 minutos, mas o FC Porto conseguiu uma recuperação notável e impensável.

Um 'bis' do brasileiro Galeno, aos 28 e 66 minutos, e um tento do espanhol Nico González, aos 64, atiraram o jogo para prolongamento, no qual decidiu um golo do também espanhol Iván Jaime, aos 101, para virar o jogo para 4-3.

No quarto clássico da época, no Estádio do Dragão, para o campeonato, o espanhol Fresneda adiantou os 'leões', aos 42 minutos, mas os 'dragões' conseguiram resgatar o empate, já aos 90+4, com um tento do suplente Danny Namaso.

Em 2023/24, os 'verdes e brancos' tinham acabado com uma série de oito jogos sem ganhar e cinco desaires consecutivos, ao vencerem em casa por 2-0, para a ronda 14 da I Liga, com golos de Gyökeres (11 minutos) e Pedro Gonçalves (60), num embate em que o central portista Pepe foi expulso (51).

Na segunda volta da I Liga, os 'dragões' chegaram também a liderar o jogo por 2-0, com tentos brasileiros de Evanilson (sete minutos) e Pepê (41), mas, sobre o final, o 'inevitável' Gyökeres, entrado ao intervalo, 'bisou' (87 e 88).

A última 'palavra' foi, porém, do FC Porto, que bateu os 'leões' por 2-1, após prolongamento, na final da Taça de Portugal, com o golo decisivo a ser apontado pelo iraniano Taremi (100 minutos), depois de Evanilson anular, aos 25, o tento inaugural do neerlandês St. Juste, aos 20.

O Sporting está, assim, ligeiramente por cima desde 2023/24 (quatro vitórias contra três, mais três empates), mas os 'dragões' lideram na presente década, com oito vitórias, sete empates e cinco derrotas, e mais quatro golos marcados (28 contra 24).

Os 'azuis e brancos' já tinham sido melhores nas quatro décadas anteriores, com mais oito vitórias (13/5) entre 1980/81 e 1989/90, mais nove (14/5) entre 1990/91 e 1999/2000, mais uma (11/10) entre 2000/01 e 2009/10 e mais cinco entre 2010/11 e 2019/20 (11/6).

Antes disso, 'reinou' o Sporting, que, no final da década de 70 do século passado, tinha mais 19 triunfos (56 contra 37) e uma vantagem de 52 golos (237 contra 185).

O FC Porto está por cima em termos globais e também nos jogos da Taça de Portugal, ao somar 17 vitórias, contra 14 do Sporting. Num duelo com 13 empates, os 'dragões' também mandam nos golos (61-56).

O 257.º jogo oficial entre FC Porto e Sporting, da segunda mão das meias-finais da edição 2025/26 da Taça de Portugal de futebol, está marcado para quarta-feira, pelas 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto.

- Quadro de resultados dos jogos oficiais: VIT VIT GOLOS JOG FCP EMP SCP FCP SCP----------------------------------------------------- CAMPEONATO (desde 1934/35):CASA FC Porto 92 49 29 14 162 90CASA Sporting 92 22 23 47 94 170 TOTAL: 184 71 52 61 256 260- TAÇA DE PORTUGAL (desde 1938/39):CASA FC Porto 18 12 2 4 33 19CASA Sporting 15 2 7 6 15 20Campo neutro 11 3 4 4 13 17 TOTAL: 44 17 13 14 61 56- CAMPEONATO DE PORTUGAL (1921/22 a 37/38):CASA FC Porto 3 1 2 0 2 1CASA Sporting 4 0 1 3 3 10Campo neutro 5 3 0 2 9 10 TOTAL: 12 4 3 5 14 21- SUPERTAÇA (desde 1979/80):CASA FC Porto 2 0 2 0 3 3CASA Sporting 2 0 2 0 0 0Campo neutro 5 1 0 4 4 10 TOTAL: 9 1 4 4 7 13- TAÇA DA LIGA (desde 2007/2008):CASA Sporting 2 0 1 1 1 4Campo neutro 5 1 2 2 4 4 TOTAL: 7 1 3 3 5 8- Por prova: VIT VIT GOLOS JOG FCP EMP SCP FCP SCP----------------------------------------------------Campeonato 184 71 52 61 256 260Taça Portugal 44 17 13 14 61 56Camp. Portugal 12 4 3 5 14 21Supertaça 9 1 4 4 7 13Taça Liga 7 1 3 3 5 8 TOTAL: 256 94 75 87 343 358- Por local: VIT VIT GOLOS JOG FCP EMP SCP FCP SCP----------------------------------------------------CASA FC Porto 115 62 35 18 200 113CASA Sporting 115 24 34 57 113 204Campo neutro 26 8 6 12 30 41 TOTAL: 256 94 75 87 343 358- Os resultados década a década: VIT VIT GOLOSDÉCADA J FCP EMP SCP FCP SCP----------------------------------------------------20 (desde 2020/21) 20 8 7 5 28 2410 (2010/11 a 19/20) 27 11 10 6 32 2400 (2000/01 a 09/10) 31 11 10 10 34 3490 (1990/91 a 99/00) 30 14 11 5 35 2280 (1980/81 a 89/90) 23 13 5 5 29 1770 (1970/71 a 79/80) 23 6 7 10 29 3160 (1960/61 a 69/70) 27 7 9 11 23 3250 (1950/51 a 59/60) 27 8 6 13 40 5640 (1940/41 a 49/50) 24 7 4 13 42 6030 (1930/31 a 39/40) 18 6 6 6 42 4720 (1920/21 a 29/30) 6 3 0 3 9 11 TOTAL: 256 94 75 87 343 358