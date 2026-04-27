Polícia Marítima faz 3 detidos após perseguição a lancha suspeita de narcotráfico no Algarve

A Polícia Marítima deteve hoje três pessoas e intercetou e apreendeu uma embarcação de alta velocidade (EAV) ao largo do Algarve, suspeita de envolvimento no tráfico de estupefacientes, após realizar uma perseguição marítima.

Esta força policial explicou, em comunicado, que realizou a operação hoje de manhã em articulação com a Marinha Portuguesa e a Força Aérea Portuguesa, tendo procedido à detenção de três pessoas de nacionalidade marroquina.

A operação envolveu "uma perseguição marítima com duas EAV da Polícia Marítima, culminando na abordagem e apreensão da embarcação pelo Grupo de Ações Táticas da Polícia Marítima".

As autoridades identificaram ainda "meios logísticos utilizados em atividades de narcotráfico marítimo de longa duração, nomeadamente cerca de 70 jerricans de combustível e material diverso", detalhou a Polícia Marítima na mesma nota.