Suspeita de incêndio em residência no Caminho do Poço Barral

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados ao início da tarde de hoje para uma residência no Caminho do Poço Barral, no Funchal, na sequência de um alerta dado por vizinhos que avistaram uma intensa coluna de fumo.

Perante a possibilidade de um incêndio habitacional, foram mobilizadas quatro viaturas e 14 operacionais para o local.

Contudo, à chegada das equipas de socorro, verificou-se que a situação não se tratava de qualquer incêndio, mas sim de um churrasco, não tendo sido necessária qualquer intervenção. O alerta acabou por não se confirmar, tendo a ocorrência sido rapidamente dada como resolvida no local.