MAI anuncia modelo de gestão para colocar mais polícias nas ruas

O ministro da Administração Interna disse hoje que pediu à PSP um levantamento sobre o número de polícias que estão em funções administrativas para serem substituídos "a médio prazo" por trabalhadores não policiais.

"Estamos a trabalhar num melhor modelo de gestão de recursos disponíveis no sistema de segurança. Solicitei à PSP um levantamento de todos os polícias que estão em funções administrativas para vermos o que é possível aqui nesta área fazer e substituir a médio prazo por elementos não policiais", disse Luís Neves que está pela primeira vez na Assembleia da República enquanto ministro da Administração Interna.

Aos deputados da Comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Luis Neves afirmou que o objetivo é "assegurar que os recursos existentes são utilizados de forma mais eficiente e exigente" e colocar "mais polícias onde fazem falta", nomeadamente junto das populações, na prevenção, ordem pública e investigação criminal.

"Os polícias são para estar na rua e para cumprir a sua missão. As tarefas administrativas podem ser cumpridas por outros", disse, frisando que este problema é maior na PSP, que vive "um momento de crise".

Luís Neves explicou que pediu à PSP os dados sobre o número de polícias que estão em trabalhos administrativos e que funções exercem, uma vez que "através da reforma administrativa vão ser libertados um conjunto elevado de funcionários".

"Já falei com o ministro da área para podermos alocar à PSP o máximo possível de pessoas ou podermos contratar para que os polícias cumpram a missão para a qual foram contratados", afirmou.

O governante avançou ainda que está em curso um plano de reorganização da PSP na área metropolitana de Lisboa "com o objetivo de retirar mais polícias para funções de patrulhamento e proximidade nas ruas".