Bombeiros respondem a suspeita de fogo na Rua das Hortas

Uma suspeita de fogo numa habitação devoluta, entre o início da Rua das Hortas e o final da Rua do Pina, está a mobilizar, neste momento, os Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Para já, ao que apuramos, apenas detectaram fumo, estando os bombeiros a aceder ao espaço para saber mais. Estão mobilizados dois pesados e uma ambulância e respectivas tripulações.

Este é o mesmo edifício que tinha sido alvo de fogo há alguns meses.