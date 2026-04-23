Trump diz que Israel e Líbano concordam prolongar cessar-fogo por 3 semanas
O Presidente norte-americano, Donald Trump, adiantou hoje que Israel e o Líbano concordaram em prolongar o cessar-fogo entre israelitas e o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah por três semanas, após as negociações que decorreram hoje na Casa Branca.
Trump afirmou que o encontro entre os embaixadores de Israel e do Líbano nos Estados Unidos foi "muito bom".
O encontro foi a segunda negociação de alto nível entre os dois países desde a semana passada.
O cessar-fogo inicial de 10 dias, que entrou em vigor na passada sexta-feira, expiraria na segunda-feira.