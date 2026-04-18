“Só somos um partido grande quando respondemos às pessoas”, afirmou Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal, no XX Congresso Regional do PSD-M, numa intervenção centrada na proximidade às populações, na lealdade partidária e no compromisso com o serviço público.

“Estamos cá para servir o partido como sempre aconteceu, onde o partido entender que somos úteis”, declarou, sublinhando a sua disponibilidade para o projecto social-democrata. “Está aqui um soldado para aquilo que o nosso presidente, o meu presidente, entender”, reforçou.

O autarca defendeu ainda uma política assente no trabalho e na presença junto das populações, afirmando que “é preciso trabalho, dedicação e empenho” e que “a política faz-se de rostos”, numa lógica de responsabilidade directa com os cidadãos.

Recordando a sua experiência na governação local, destacou que “a política só faz sentido com duas premissas: resolver os problemas das pessoas e sermos geradores de esperança no futuro”, apontou.

Jorge Carvalho agradeceu ainda o percurso do projecto ‘Funchal Sempre Melhor’ e reafirmou a matriz ideológica do partido. “É a social-democracia que nos move”, concluindo com a ideia central do seu discurso sobre a relação entre partido e sociedade.