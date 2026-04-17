Confraria Enogastronómica da Madeira realiza XXVI Grande Capítulo entre 25 e 27 de Abril

A Confraria Enogastronómica da Madeira promove, entre os dias 25 e 27 de Abril, o seu XXVI Grande Capítulo, iniciativa que reúne confrades nacionais e internacionais em vários momentos institucionais e gastronómicos.

Segundo a organização, está confirmada a participação de 23 confrades provenientes de confrarias da Bélgica, Espanha, França e Suíça, bem como 29 confrades de 13 confrarias nacionais. A estes juntam-se ainda 34 membros da própria Confraria Enogastronómica da Madeira, acompanhados por convidados.

O programa inclui um conjunto de actividades que se inicia a 25 de Abril, com uma recepção na Câmara Municipal de Câmara de Lobos e um jantar de boas-vindas. No dia seguinte, 26 de Abril, estão previstas uma missa na Igreja de São João Evangelista, uma recepção na Gare Marítima do Porto do Funchal, a sessão solene do Capítulo, um desfile de confrarias e um almoço.

As iniciativas prosseguem a 27 de Abril, com uma recepção na Câmara Municipal do Porto Moniz e um almoço tradicional no Chão da Ribeira.

Durante a sessão solene, serão proferidos os discursos institucionais habituais, bem como uma oração de sapiência dedicada ao tema 'Autonomia', a cargo de Guilherme Silva. O evento inclui ainda a entronização de novos confrades, confrades amigos e dois confrades de honra, em reconhecimento pelos serviços prestados à confraria e às suas actividades.