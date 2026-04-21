Seguro recebeu Lula em Belém para encontro seguido de almoço

O chefe de Estado português, António José Seguro, recebeu hoje o Presidente do Brasil, Lula da Silva, no Palácio de Belém, em Lisboa, para um encontro, seguido de almoço.

Lula da Silva chegou ao Palácio de Belém pelas 15:10 e ao entrar na Sala das Bicas, ao lado de António José Seguro, parou por instantes para falar com o Presidente português. Mais atrás estavam as respetivas mulheres, Rosângela da Silva, mais conhecida por Janja, e Margarida Maldonado Freitas.

Logo a seguir, os quatro posaram para a fotografia perante os repórteres de imagem. Lula da Silva e António José Seguro deram um aperto de mão, sorridentes. Na Sala das Bicas, o Presidente do Brasil assinou ainda o livro de honra do Palácio de Belém.

Depois, os presidentes de Portugal e do Brasil foram para a Sala dos Embaixadores, para um encontro a sós, ao qual se seguirá um almoço, na Sala de Jantar do Palácio de Belém, que também contará com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e de ministros dos dois governos.

Esta é a primeira vez que Lula da Silva se encontra com Presidente António José Seguro, que assumiu o cargo em 09 de março, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa.

Hoje, antes de ir para o Palácio de Belém, Lula da Silva esteve na residência oficial de São Bento, em Lisboa, onde se reuniu com o primeiro-ministro, Luís Montenegro.