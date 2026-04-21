Colégio do Marítimo festeja 20º aniversário

O Colégio do Marítimo completou, no passado dia 18 de Abril, 20 anos de existência. O aniversário do colégio foi comemorado, ontem, com diferentes actividades para toda a comunidade escolar e com a presença de Carlos André Gomes, presidente do Marítimo. Houve ainda o cantar dos parabéns.

Dando continuidade às comemorações do aniversário, esta tarde o Colégio do Marítimo "foi palco de um momento marcante que reforça a sua identidade única e a forte ligação ao desporto"., conforme refere o clube

Neste contexto, a Fundação Marítimo Centenário promoveu uma visita muito especial, proporcionando às crianças uma experiência educativa e emocional difícil de esquecer, numa iniciativa acompanhada pela directora do Colégio, Carla Veloso.

A recepção à comitiva do Marítimo, que incluía Romain Correia e Carlos Daniel, da equipa principal, foi calorosa e repleta de entusiasmo, pois os alunos tiveram a oportunidade de contactar de perto com atletas de várias modalidades do universo maritimista, nomeadamente ainda com Marcelo Filho e Rodrigo Vasconcelos (equipa sub-23), Rita Coutinho e Leah Oliveira (equipa feminina); Martim Vieira (sub-19 de futebol); Ruben Calunga e Martim Gonçalves (andebol).