IHM actualiza rendas sociais que vão 'escaldar' a partir de Junho
À RTP-Madeira, Leonel Silva, presidente da Investimentos Habitacionais da Madeira, admite que há famílias que poderão ver as rendas subir para quase 900 euros
IHM actualiza rendas de habitação social na Madeira pela primeira vez desde 2021 e passa a fazê-lo anualmente
Cerca de 4.600 apartamentos vão ser abrangidos pela revisão que a IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, está a fazer e que passa a calcular os valores a pagar pelos inquilinos de habitação social na Madeira com base no rendimento e composição do agregado familiar de cada inquilino.
A informação foi dada ontem no Telejornal da RTP-Madeira, pelo voz do presidente do Conselho de Administração da entidade pública que gere a habitação social da Região, tendo Leonel Silva frisado que deu-se início à actualização das rendas dos seus 4.600 apartamentos de habitação social, um processo preparado desde o início do ano e que representa a primeira revisão desde 2021. A principal novidade é que os novos valores passam a ser referenciados ao mês de celebração do contrato de cada inquilino.
O cálculo das rendas tem agora por base a caracterização do agregado familiar, considerando rendimentos, pensões e situações de incapacidade. A renda mínima sobe de 34,10 euros para 36,75 euros mensais. Das 270 famílias com rendimentos mais baixos, cerca de 66 passarão a pagar este valor mínimo. Já as famílias com rendimentos mais elevados poderão pagar mensalidades próximas dos 900 euros - o gestor público falou em pelo menos 3 famílias nesse tecto -, havendo casos intermédios de 480, 520, 600 ou 800 euros.
O presidente da IHM sublinhou, ainda, que o modelo é mais equitativo: quem ganha mais paga mais, e pensionistas ou pessoas com incapacidade têm encargos menores. O esforço de cada família fica limitado a um máximo de 17,5% do rendimento. As rendas passam a ser actualizadas anualmente, e sempre que ocorram alterações de rendimentos ou na composição do agregado, os inquilinos devem submeter documentação actualizada através do portal da IHM.