IHM actualiza rendas sociais que vão 'escaldar' a partir de Junho

Cerca de 4.600 apartamentos vão ser abrangidos pela revisão que a IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, está a fazer e que passa a calcular os valores a pagar pelos inquilinos de habitação social na Madeira com base no rendimento e composição do agregado familiar de cada inquilino.

A informação foi dada ontem no Telejornal da RTP-Madeira, pelo voz do presidente do Conselho de Administração da entidade pública que gere a habitação social da Região, tendo Leonel Silva frisado que deu-se início à actualização das rendas dos seus 4.600 apartamentos de habitação social, um processo preparado desde o início do ano e que representa a primeira revisão desde 2021. A principal novidade é que os novos valores passam a ser referenciados ao mês de celebração do contrato de cada inquilino.

O cálculo das rendas tem agora por base a caracterização do agregado familiar, considerando rendimentos, pensões e situações de incapacidade. A renda mínima sobe de 34,10 euros para 36,75 euros mensais. Das 270 famílias com rendimentos mais baixos, cerca de 66 passarão a pagar este valor mínimo. Já as famílias com rendimentos mais elevados poderão pagar mensalidades próximas dos 900 euros - o gestor público falou em pelo menos 3 famílias nesse tecto -, havendo casos intermédios de 480, 520, 600 ou 800 euros.

O presidente da IHM sublinhou, ainda, que o modelo é mais equitativo: quem ganha mais paga mais, e pensionistas ou pessoas com incapacidade têm encargos menores. O esforço de cada família fica limitado a um máximo de 17,5% do rendimento. As rendas passam a ser actualizadas anualmente, e sempre que ocorram alterações de rendimentos ou na composição do agregado, os inquilinos devem submeter documentação actualizada através do portal da IHM.