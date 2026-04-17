‘Ponto e Vírgula’ é “muito importante” para a literacia

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, destacou hoje o projecto ‘Ponto e Vírgula’, considerando tratar-se de “um projecto muito importante, que desenvolve a literacia pós-média nos nossos alunos”, à margem do passeio de catamarã que juntou, esta tarde, a equipa do suplemento juvenil.

A governante falava antes do embarque de mais de duas dezenas de alunos que participaram na viagem marítimo-turística, realizada a bordo de uma embarcação da VMT, num momento de convívio que assinala o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo.

A responsável destacou o envolvimento dos estudantes no projecto: “Estes miúdos são os que fazem o trabalho na escola; os que estão aqui hoje são os que fazem o trabalho na escola, mas, obviamente, todos os outros contribuem também para o ‘Ponto e Vírgula’.”

Sublinhou ainda a importância do suporte em papel: “Os alunos de hoje não gostam muito de ler os média, em papel então muito menos, mas o ‘Ponto e Vírgula’ é em papel. Portanto, nem que seja por aí, obriga-os, de alguma forma, a ler um jornal — o jornal das escolas.”

Segundo Elsa Fernandes, o projecto pode também estimular o interesse pelo jornalismo: “Os que colaboram podem ficar mais motivados para as notícias, para perceber como é que se fazem as notícias, para descobrir o que são fake news e o que não são fake news.”

“Estamos a educar estes miúdos, aqueles que colaboram, para algo que é muito importante”, reforçou, defendendo o contributo para a literacia mediática e o pensamento crítico.

A governante salientou ainda que os alunos envolvidos tendem a revelar já algum gosto pela área, num contexto em que existem múltiplos projectos nas escolas: “Não temos de dar o mesmo a todos, porque todos somos diferentes. Temos de dar oportunidades para que os nossos alunos desenvolvam as competências com que mais se identificam.”

Quanto ao futuro, admitiu que a experiência poderá influenciar percursos profissionais, mas ressalvou: “Serão com certeza leitores mais conscientes e poderão até ser profissionais da comunicação social. Mesmo que não sejam, é importante que os jovens tenham esta literacia.”

O passeio de catamarã pela costa sul da Madeira reúne mais de duas dezenas de alunos ligados ao ‘Ponto e Vírgula’, suplemento editorial dirigido ao ensino secundário, desenvolvido em parceria entre a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, o DIÁRIO de Notícias e o PLAZA Madeira.