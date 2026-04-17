A um passo do tão desejado regresso

O Marítimo entra em campo, este sábado, com a possibilidade de garantir a subida à I Liga. A partida, referente à 30.ª jornada da Liga Portugal 2, está marcada para as 18 horas, no Estádio Manuel Marques, frente ao Torreense.

A equipa madeirense sabe que depende de si para assegurar a promoção e com uma vitória garante automaticamente o regresso ao principal escalão do futebol português. Ainda assim, o empate também poderá ser suficiente, desde que o União de Leiria não vença o seu encontro diante do Penafiel, agendado para as 14 horas.

A expectativa é elevada entre os adeptos verde-rubros e a história começa bem antes do pontapé de saída, num ambiente de autêntica final antecipada. Em Torres Vedras, os adeptos maritimistas vão concentrar-se às 13 horas no Mercado Municipal, dando depois corpo a um cortejo rumo ao estádio, marcado para as 16h30, num mar verde e vermelho que promete fazer-se ouvir.

E se a distância separa, a paixão encurta caminhos. Na Madeira, também ninguém quer ficar de fora e, por isso, o clube preparou uma fan zone junto à loja oficial do Estádio dos Barreiros, onde os adeptos poderão acompanhar o encontro em ecrãs gigantes, num ambiente que rapidamente poderá transformar-se numa grande celebração.

Resta agora esperar pelo apito inicial e pelo desenrolar dos 90 minutos, que podem ficar marcados na história recente do clube e dos seus adeptos.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 17h00 - XX Congresso Regional do PSD-Madeira, no Madeira Tecnopolo

- 9h00 - Sessão de abertura das IX Jornadas de Educação, com Elsa Fernandes e Jorge Carvalho, no Hotel Baía Azul

- 10h30 - III edição da Caminhada pelo Autismo, na Marginal da Calheta

- 11h00 às 13h00 - 8.ª Concentração do Walking Football Madeira League, no Estádio dos Juncos - São Vicente

- 11h00 - Iniciativa da Nova Direira, na Rua Fernão de Ornelas

- 15h30 - Nacional - Alverca, da I Liga, no Estádio da Madeira

- 16h00 - XLI Encontro Regional de Bandas Filarmónicas da RAM, na vila da Ribeira Brava

- 16h00 - AD Machico - Ribeira Brava, do Campeonato de Portugal, no Estádio de Machico

- 16h00 - AD Camacha - Celoricense, do Campeonato de Portugal, no Estádio da Camacha

- 16h00 - 45.º Festival da Canção Infantil da Madeira, no Centro Congressos da Madeira

- 16h20 - Sessão de formação com o tema: 'Funcionamento das Assembleias Municipais e de Freguesia; apresentação de Propostas e Votos', promovida pelo CDS-PP Madeira, no Centro Cívico de São Martinho

- 17h30 - Corrida de São Lourenço, junto ao Centro Cívico do Caniçal.

- 17h30 às 20h30 - PSD Madeira - Eleições Internas, nas sedes do PSD/Madeira

- 18h30 - VivaCidade 2026, em vários pontos do Funchal

- 19h00 - Comemorações 'Machico, Terra de Abril', com apresentação do livro 'Por Dentro do Chega', da autoria de Miguel Carvalho, no Fórum Machico

- 21h30 - Madeirense Diogo Garcia participa no programa 'Simply The Best' da TVI

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, Dia Europeu dos Direitos dos Doentes e Dia Nacional de Sensibilização para o fenómeno do Stalking;

- Este é o centésimo nono dia do ano. Faltam 257 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1605 -- Data provável de nascimento do compositor italiano Giacomo Carissimi, em Marini, Itália.

1792 - O poeta Tomás António Gonzaga é condenado a degredo perpétuo, em Moçambique.

1835 -- O Reino é dividido em 17 distritos administrativos, em concelhos e em freguesias ou paróquias.

- Em Portugal, cada distrito passa a ter um Governador Civil e cada governador civil é o chefe supremo da segurança pública.

- É fundado o jornal Açoriano Oriental.

1842 -- Nasce, em Ponta Delgada, Açores, o poeta e filósofo Antero de Quental.

1906 -- Terremoto de magnitude 7,9 na escala de Richter em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, provoca incêndios na cidade e a morte de cerca de 700 pessoas.

1925 -- É declarado o estado de sítio em todo o país e são suspensas as garantias constitucionais, na sequência da tentativa de golpe militar chefiado por Sinel de Cordes, general monárquico, Filomeno da Câmara, capitão de fragata, e Raul Esteves, tenente coronel e republicano conservador. Passados três meses a revolta surge da Marinha.

1928 - O engenheiro Duarte José Pacheco, diretor do Instituto Superior Técnico, toma posse como ministro da Instrução Pública.

1938 -- Aparece, pela primeira vez, na revista de banda desenhada Action Comics, o Super-Homem, um dos super-heróis da cultura pop americana.

1947 -- Realiza-se, em Paris, o primeiro congresso da Federação Internacional de Voleibol, em que participam Bélgica, Brasil, Checoslováquia, França, Holanda, Israel, Itália, Líbano, Polónia, Portugal, Roménia, Turquia, Uruguai e Estados Unidos da América. O francês Paul Libaud é eleito presidente.

1949 - É proclamada a República do Eire, Irlanda.

1951 -- Morre, aos 81 anos, o marechal António Óscar de Fragoso Carmona, antigo Presidente da República portuguesa.

- A França, Alemanha, Itália, Luxemburgo e Países Baixos, assinam, em Paris, França, o Tratado de Paris que cria a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA).

1955 -- Morre, com 76 anos, o físico e matemático alemão Albert Einstein, fundador da Teoria Geral da Relatividade, Prémio Nobel da Física em 1921.

- Começa, em Bandung, na Indonésia, a Conferência Asiático-Africana ou Conferência de Bandung, que dá origem ao Movimento dos Países Não-alinhados.

1978 - O Senado norte-americano aprova a cedência gradual da soberania sobre o Canal do Panamá.

1980 - A Rodésia torna-se independente com o nome Zimbabué, após 90 anos de colonização britânica.

1983 -- Atentado suicida contra a Embaixada dos Estados Unidos em Beirute causa a morte de 62 pessoas.

1989 -- Estudantes chineses do Movimento Pró-Democracia manifestam-se em frente à sede do Partido Comunista, em Pequim.

1993 -- A universidade de Hannover, na Alemanha, inicia os testes sobre a viabilidade da vacina contra a SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que resulta da infeção causada pelo VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana).

1995 -- O Senado Federal do Brasil aprova o projecto-de-lei sobre o Acordo de Unificação Ortográfica da Língua Portuguesa.

1996 -- A Assembleia da República aprova o texto final da Comissão de Educação sobre a proposta de lei do Governo relativa à revisão da Lei de Bases do Sistema Desportivo, que permite aos clubes formarem sociedades com fins lucrativos.

1998 -- A Linha Verde do Metro, em Lisboa, é alargada com a ligação Rossio-Cais do Sodré.

- O Partido Unionista do Ulster, principal partido da Irlanda do Norte, aprova o acordo de paz.

2002 -- Morre, com 65 anos, Álvaro Guerra, escritor, jornalista e diplomata português, autor de "Os Mastins" e da trilogia "Café República", "Café Central" e "Café 25 de Abril".

2004 -- O presidente do governo espanhol, José Luís Zapatero, anuncia que ordenou o regresso das tropas espanholas que se encontram no Iraque "com a maior segurança e o mais rapidamente possível".

- O Museu do Filme de Amesterdão anuncia a descoberta da única cópia existente no mundo de um filme mudo "Beyond the Rocks", rodado em 1922 pelo realizador SamWood (1883-1949) que reúne os atores Rudolfo Valentino (1895-1926) e Gloria Swanson (1899-1983), desaparecido há 75 anos.

- A atleta portuguesa Vanessa Fernandes sagra-se pela primeira vez campeã da Europa de triatlo, em Valência, Espanha.

2005 -- Começa, na Capela Cistina, no Vaticano, o Conclave, para a eleição do sucessor do Papa João Paulo II.

- Morre, com 92 anos, Donald William Trevor Bruce, político trabalhista inglês, promotor do Serviço Nacional de Saúde no Reino Unido.

2006 - A coligação Movimento Democrata Força da Mudança-Partido da Convergência Democrata (MDFM-PCD) liderada por Tomé Vera Cruz, é proclamada vencedora das eleições legislativas em São Tomé e Príncipe.

2007 - O Senado espanhol aprova o novo Estatuto de Autonomia da região de Aragão.

- O Comité Executivo da UEFA, União das Federações Europeias de Futebol, atribui à Polónia e à Ucrânia a organização da fase final do Campeonato da Europa de futebol de 2012.

- O escritor moçambicano Mia Couto é distinguido com o Prémio União Latina de Literaturas Românicas 2007, na XVII edição.

2012 -- Os partidos da oposição guineense e o Comando Militar que protagonizou um golpe de Estado assinam em Bissau um acordo que dissolve o parlamento e cria um Conselho de Transição para marcar eleições num prazo de dois anos e manutenção da ordem constitucional".

2013 - O Governo anuncia ter aprovado uma redução dos limites de todos os programas orçamentais, com efeitos nas despesas com pessoal, bens e serviços e outras despesas correntes, em montantes variáveis, não especificados. Os subsídios de natal são pagos aos funcionários públicos em novembro, passando os duodécimos a dizerem respeito aos subsídios de férias e não de Natal.

- Um polícia é morto no campus universitário do Massachusetts Institute of Technology, nas imediações de Boston, Estados Unidos, num tiroteio com os supostos autores dos ataques na Maratona de Boston. Outro agente é ferido.

- A Coreia do Norte apresenta uma lista de condições para retomar o diálogo com a Coreia do Sul e Estados Unidos, da qual faz parte o fim das manobras militares conjuntas e o levantamento das sanções das Nações Unidas (ONU).

- Morre, com 70 anos, Storm Thorgerson, designer gráfico britânico responsável pela imagem de álbuns de nomes como Pink Floyd, Led Zeppelin, Peter Gabriel e Muse.

2014 -- O Coliseu do Porto passa a ser conhecido como Coliseu Porto e o público passa a poder circular livremente entre espaços que nunca visitou, nomeadamente o Salão Ático, o Salão Jardim e a Sala Principal do Coliseu.

2015 -- Morre, aos 91 anos, Rogério Hyndman Lobo, também conhecido por Sir Roger Lobo, empresário nascido em Macau, membro do Urban Council (câmara municipal), entre 1965 e 1978, do Conselho Executivo e do Conselho Legislativo de Hong Kong, entre 1972 e 1985.

2016 - O CaixaBank obtém 'luz verde' da CMVM, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, para lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre as ações do BPI, Banco Português de Investimento, que ainda não controla, oferecendo um preço de 1,113 euros por ação no anúncio preliminar da operação.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma que prevê a revisão das restrições dos direitos de voto nas instituições financeiras, alegando razões de "interesse nacional" e considerando que não interfere com operações em curso.

2017 - Morre, aos 86 anos, Gordon Langford, compositor britânico e autor de "Colour Suite" e de bandas sonoras da BBC.

2020 -- Covid-19: O Governo da Madeira determina o estabelecimento de uma cerca sanitária na freguesa de Câmara de Lobos, a partir das 00:00 do dia 19.

2021 -- O Movimento para a Democracia (MpD), liderado por Ulisses Correia e Silva, vence as eleições legislativas em Cabo Verde.

- AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham anunciam a criação da Superliga europeia, à revelia da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA), federações nacionais e vários outros clubes.

2022 -- Morre, com 106 anos, Madalena Sá e Costa, violoncelista e pedagoga. Recebeu, entre outros, os prémios Orpheon Portuense (1939), Emissora Nacional (1943), Morrisson, da Fundação Harriet Cohen (1958), Guilhermina Suggia/Secretariado Nacional de Informação, em 1966.

2024 - Os Estados Unidos vetam no Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) a resolução que abria a porta à entrada da Palestina como Estado-membro de pleno direito da organização, da qual é atualmente apenas um Estado observador.

- Morre, aos 87 anos, Rui Nepomuceno, advogado, historiador e político. Militante da Oposição Democrática, subscreveu, em 1969, a denominada "Carta a um Governador", que reivindicava a democracia e a autonomia política para a Madeira.

- Morre, aos 80 anos, Dickey Betts, músico norte-americano, guitarrista e cofundador dos Allman Brothers.

PENSAMENTO DO DIA: