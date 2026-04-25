Franceses dominam nas provas intermédias e corridas seguem em aberto

O Madeira Island Ultra-Trail 2026 prossegue com várias distâncias já em fases decisivas e outras ainda em curso, com destaque para forte presença internacional nos lugares cimeiros, sobretudo de atletas franceses.

Na prova Discover (56 km), que partiu da Boaventura às 09h00, já há liderança consolidada no sector masculino. O francês Antoine Charvolin segue na frente com 04:04:26 na passagem pela Larano, seguido pelo australiano Billy Curtis (04:19:34) e pelo sueco Anton Gustafsson (04:21:41).

Nos femininos, a norte-americana Rachel Drake lidera com 04:11:45 na Portela, com Jane Maus, também dos Estados Unidos, em segundo (04:19:46). A portuguesa Ana Paula Rodrigues surge em terceiro, tendo passado pela Chão da Lagoa com 03:35:45, ainda em progressão no percurso.

Na Marathon (40 km), iniciada no Monte às 11h00, os ritmos são mais elevados e a luta está intensa. O francês Raphaël Reversat-Morel lidera entre os homens com 02:21:49 na Larano, muito próximo de Manard Nathan (02:22:33), também de França. O português Tomás Estevães ocupa o terceiro posto com 02:22:38, mantendo-se na discussão pelos lugares do pódio.

Na prova feminina, liderança clara da italiana Margherita Vitali (02:05:36 na Portela), seguida pela francesa Eva Lorusso (02:15:44) e pela espanhola Irune Velez de Mendizabal (02:22:13).

Já na Advanced (80 km), que arrancou de São Vicente às 07h00, a corrida está numa fase mais avançada e com diferenças mínimas no topo. O francês Nicolas Muselet lidera com 06:04:16 na Chão da Lagoa, praticamente colado ao italiano Daniel Jung (06:04:27) e ao também francês Martin Pariente (06:04:46), num dos confrontos mais equilibrados do dia.

Entre as mulheres, a norte-americana Lindsay Allison comanda com 05:55:20 na Casa do Pico Ruivo, seguida pela belga Caroline Jacquet (06:27:52). A francesa Loélia Guissart aparece em terceiro, ainda com registo intermédio no Curral das Freiras.

No plano global, a dimensão do evento mantém-se expressiva: 3.437 inscritos, dos quais 2.332 partiram, com mais de 2.200 atletas ainda em prova. Registam-se já dezenas de desistências, num percurso exigente marcado por desníveis acentuados e condições variáveis ao longo do dia.

O MIUT continua assim a desenrolar-se com forte competitividade nas várias distâncias, enquanto as provas principais ainda decorrem e prometem decisões apenas nas próximas horas.