Zelensky propõe negociações com Rússia no Azerbaijão

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de visita ao Azerbaijão, propôs hoje a realização da próxima ronda de negociações com a Rússia neste país do Cáucaso, e anunciou a cooperação entre Kiev e Baku nas áreas de segurança e energia.

"Informámos o Presidente do Azerbaijão que estamos prontos para negociações trilaterais (no seu país)", disse Zelensky, após um encontro com o líder azeri, Ilham Aliyev, na cidade de Gabala, no âmbito da sua primeira visita ao Azerbaijão desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O Presidente ucraniano acrescentou que, "anteriormente, negociações deste tipo tiveram lugar na Turquia", um aliado do Azerbaijão, e, "posteriormente, com a participação de parceiros americanos, foram realizadas negociações na Suíça".

"Se a Rússia estiver aberta à diplomacia, naturalmente, estamos preparados para realizar tais negociações no Azerbaijão num futuro próximo", afirmou Zelensky.

A este propósito, assegurou que "é muito importante para a Ucrânia que a Rússia encontre forças para pôr fim a esta guerra injusta".

"Valorizamos muito o papel dos nossos parceiros na mediação deste processo", expôs o Presidente da Ucrânia.

Entre 2017 e 2020, o Azerbaijão acolheu várias reuniões entre altos representantes da NATO - Organização do Tratado do Atlântico Norte e o Exército da Rússia.

No âmbito da visita ao Azerbaijão, Zelensky anunciou o reforço da cooperação entre Kiev e Baku nas áreas da segurança e da energia.

"Assinámos hoje seis documentos", disse o Presidente ucraniano, na sequência de uma reunião com o seu homólogo do Azerbaijão, adiantando que "abrangem diversas áreas", mas realçando que, "hoje, a principal é a segurança".

Zelensky não forneceu detalhes sobre o reforço desta cooperação bilateral.

O Presidente da Ucrânia iniciou a sua visita a este país da região do Cáucaso com uma reunião com especialistas ucranianos enviados ao Azerbaijão para partilhar a experiência de Kiev em matéria de defesa aérea.

Em 05 de março, poucos dias após o início da guerra no Médio Oriente, um aeroporto azeri foi atingido por drones iranianos. Os militares iranianos, por sua vez, acusaram Israel, aliado do Azerbaijão, de estar por detrás dos ataques.

A propósito da reunião com o Presidente do Azerbaijão, Zelensky disse que agradeceu ao seu anfitrião pela assistência energética prestada durante o inverno, quando a Ucrânia foi mergulhada na escuridão e no frio pelos ataques russos contra as suas instalações energéticas.

"Discutimos a continuidade dessas iniciativas [de assistência energética]", indicou o Presidente ucraniano.

A Ucrânia e o Azerbaijão, duas antigas repúblicas soviéticas, têm boas relações institucionais, com o país do Cáucaso a manifestar o seu apoio à integridade territorial da Ucrânia e a enviar ajuda humanitária após o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

Por outro lado, as relações entre Moscovo e Baku tornaram-se tensas, particularmente após a morte de 38 pessoas quando as defesas aéreas russas abateram por engano um avião comercial azeri em 25 de dezembro de 2024.