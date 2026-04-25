Roménia convoca embaixador russo por violação de espaço aéreo por drone

A Roménia vai convocar hoje o embaixador russo em Bucareste para protestar contra a violação do seu espaço aéreo pela Rússia, quando fragmentos de drones atingiram uma zona residencial, anunciou a diplomacia romena.

O incidente, ocorrido de madrugada, causou danos materiais sem fazer vítimas e foi classificado pelo Governo romeno como uma "nova ação irresponsável" da Federação Russa.

"A Federação Russa violou a soberania do espaço aéreo romeno", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O ministério considerou que a ação russa colocou em perigo a segurança da população e violou os princípios básicos do Direito internacional.

A nota do ministério refere-se a fragmentos de drones que, lançados pela Rússia num ataque à Ucrânia, danificaram um anexo a uma habitação e um poste elétrico na cidade de Galati (sudeste), perto da fronteira com a Ucrânia.

A Roménia, membro da NATO e da União Europeia, partilha uma fronteira de 650 quilómetros com a Ucrânia.

Embora tenha registado várias violações do espaço aéreo durante as ofensivas russas desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, esta é a primeira vez que sofre um impacto numa zona residencial com danos materiais confirmados.

Além disso, foi detetada uma possível carga explosiva, razão pela qual as autoridades procederam à evacuação da zona num raio de 200 metros.

O incidente constitui "um novo desafio para a segurança e estabilidade regionais na zona do mar Negro, bem como para a segurança coletiva da NATO", considerou o Ministério da Defesa romeno num comunicado separado.

Os ataques lançados de madrugada pela Rússia contra a Ucrânia causaram seis mortos e dezenas de feridos em várias regiões do país, anunciaram as autoridades ucranianas.