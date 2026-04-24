Alunos da Francisco Franco mostram microssatélite na 'Corrida Espacial'

A Escola Secundária de Francisco Franco está a representar a Região Autónoma da Madeira na 'Corrida Espacial', no âmbito do CanSat 2026, que decorre em Ponte de Sor, entre os dias 22 e 26 de Abril.

"No evento nacional participam quatro jovens talentos do projeto SPAR da Francisco Franco (Sala de Projetos de Automação e Robótica): Andrei Sauciuc, João Pedro Monteiro, Santiago Lopez e Simão Gouveia, orientados pelo professor Jorge Monteiro", informa a ESFF. "Esta equipa aceitou o desafio de engenharia pura: projetar e construir um microssatélite funcional que caiba, literalmente, dentro de uma lata de refrigerante".

Segundo conta, "um salto de 1000 metros" será "o culminar de meses de trabalho acontece nestes dias, quando o protótipo do SPAR for lançado a bordo de um Rocket, atingindo uma altitude de mil metros", antevê. "Durante a descida, controlada por asas e um paraquedas, também desenvolvido pelos alunos, o microssatélite terá de transmitir dados em tempo real para uma estação terrestre montada pela equipa", explica.

De referir que "estes alunos não estão apenas a construir um satélite; estão também a aprender a gerir um projeto complexo, desde a telemetria à recuperação física do módulo", destaca.

Refira-se que o CanSat Portugal "é uma iniciativa da ESERO Portugal (Ciência Viva) e da Agência Espacial Europeia (ESA), contando com o apoio estratégico da Agência Espacial Portuguesa", sendo que "das dezenas de candidaturas a nível nacional, apenas 15 equipas foram selecionadas para esta final, sendo o projeto SPAR da Francisco Franco o representante da Madeira".