Miguel Oliveira em 12.º lugar na segunda corrida de Superbikes em Assen

O piloto português Miguel Oliveira (BMW) terminou hoje na 12.ª posição a segunda corrida do fim de semana da prova dos Países Baixos do Mundial de Superbikes, terceira ronda da temporada, disputada em Assen.

O piloto luso, que largou da 15.ª posição da grelha, cortou a meta a 24,570 segundos do vencedor, o italiano Nicolo Bulega (Ducati), que garantiu a 13.ª vitória consecutiva, nona da temporada nas três rondas já disputadas, igualando o recorde do turco Toprak Razgatlioglu, que este ano subiu à MotoGP.

"É algo bom de conseguir, mas são só números, o importante é vencer corridas. Estou muito contente com a minha equipa e por poder mostrar o meu potencial", frisou o italiano.

O espanhol Iker Lecuona (Ducati) foi segundo, a 2,724 segundos, com o britânico Sam Lowes (Ducati) em terceiro, a 5,257.

Miguel Oliveira, que tinha sido 11.º classificado na corrida de qualificação esta manhã, a Superpole, largou da 15.ª posição da grelha.

O piloto português sofreu um pequeno toque de um adversário no momento do arranque e perdeu duas posições, baixando ao 17.º lugar.

Daí em diante encetou uma recuperação que, a meio da corrida, o levara já ao 11.º posto.

Contudo, numa luta com mais dois adversários acabou por falhar uma travagem e perder novamente três posições.

Até final, o piloto português ainda recuperou até ao 12.º posto, mas já a quase 25 segundos do vencedor.

Tal como tem acontecido desde o final da temporada passada, Nicolo Bulega dominou as operações de fio a pavio, numa prova dominada pela Ducati, que colocou seis motas nos seis primeiros lugares.

Bulega, que venceu as nove corridas disputadas esta temporada, mais as quatro últimas da temporada passada, lidera destacado este campeonato do mundo para motas derivadas de série, com 187 pontos.

Miguel Oliveira baixou ao quarto lugar, agora com 69, a 13 do terceiro posto do britânico Sam Lowes.

A Ducati lidera o campeonato de construtores, com 186 pontos.

Nas Sportbike, o português Tomás Alonso (Yamaha) voltou a desistir, tal como acontecera na véspera.

A próxima ronda será na Hungria, de 01 a 03 de maio.