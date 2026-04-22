MIUT esgota quatro provas e bate recorde

A 17.ª edição do Madeira Island Ultra-Trail (MIUT) volta a afirmar-se como um dos maiores eventos de trail da Europa, com cerca de 3.400 inscritos e quatro das cinco provas esgotadas em poucas horas, confirmando-se como a edição mais concorrida de sempre.

As declarações foram proferidas pelo presidente da comissão organizadora, durante a apresentação oficial do evento, que decorreu na Quinta Magnólia, na presença do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, bem como dos presidentes das câmaras municipais de Machico e do Porto Moniz.

Sérgio da Silva Lopes, reconheceu o marco, embora sublinhando que o crescimento não é o principal objectivo. “Confirma-se que é a edição com maior número de inscritos, mas o nosso foco é sempre proporcionar uma experiência de qualidade. Ainda assim, entendemos que o evento pode crescer, de forma sustentável”, afirmou.

Os números demonstram essa procura. As provas MIUT Advanced e MIUT Discover, com 500 vagas cada, esgotaram rapidamente, tal como a MIUT Marathon, com 800 inscritos, e a MIUT Starter, com 700. Apenas a prova principal, a MIUT Legend, com cerca de 1000 vagas, não atingiu o limite, ficando-se pelos 900 e poucos atletas.

Uma realidade que a organização considera natural. “É um processo dinâmico. O MIUT realiza-se numa fase inicial da época e há atletas que fazem a gestão do calendário. A procura pela prova principal depende de variáveis internacionais e oscila de ano para ano”, explicou Sérgio da Silva Lopes.

Ainda assim, a prova rainha mantém um pelotão competitivo, com presença de atletas portugueses, espanhóis e franceses entre os principais candidatos.

A organização admite que este ano houve menor aposta na captação de atletas de topo, também devido a desistências de última hora, mas garante que essa continuará a ser uma prioridade.

No plano desportivo, o evento arranca a 25 de Abril, com a MIUT Legend a sair à meia-noite, no Porto Moniz. Nesse mesmo dia partem a Advanced às 07h00, a Discover às 09h00 e a Marathon às 11h00. A Starter realiza-se no dia seguinte, 26 de Abril, com início às 08h00.

Um dos factores apontados para o regresso da forte procura é o retorno ao traçado mais próximo do original, depois de alterações em 2024 e de uma quebra em 2025 na sequência dos incêndios. “Era fundamental voltar ao percurso tradicional. O maciço montanhoso oriental é a imagem do MIUT e aquilo que mais marca os atletas”, destacou.

É precisamente essa travessia em altitude, entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo, que continua a ser o grande cartão de visita da prova, combinando zonas de alta montanha com a ligação ao litoral, numa transição exigente e distintiva.

Para Sérgio da Silva Lopes, este património natural deve ser ainda mais valorizado. “É fundamental reabrir e manter a rede de percursos pedestres naquele sector da ilha. Isso beneficia o evento, mas também reforça a oferta turística, numa altura em que o visitante procura cada vez mais experiências activas em contacto com a natureza”, apontou.

Com um investimento na ordem dos 500 mil euros e um retorno estimado em cerca de 3,5 milhões, o MIUT reforça o seu peso no calendário desportivo internacional e na promoção da Madeira como destino de excelência para o turismo activo.

Destaque ainda para os 750 voluntários que colaboram neste que considerado o maior evento desportivo que acontece na Região.