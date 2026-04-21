Karting madeirense arranca nova época com corridas intensas no Faial
A primeira prova do Troféu de Karting da Madeira 2026 decorreu este domingo, no Kartódromo do Faial, marcando o arranque oficial de mais uma temporada da modalidade na Região.
Com grelhas bem compostas e várias lutas ao longo das três finais de cada categoria, o arranque da época trouxe vencedores em diferentes frentes: António Mendonça (Micro Academy), Dilan Faria (Micro Max), Thiago Carvalhais (Mini Max), Daniel Ferreira (Júnior Max), Martim Barros Meneses (Sénior Max), João Bazenga (Sénior Max Master e DD2) e Luís Escórcio (DD2 Master).
Entre os mais jovens, António Mendonça foi o mais forte na Micro Academy, vencendo as três finais e somando 79 pontos. Vasco Cró Vieira assegurou o segundo lugar, com 60, enquanto Santiago Gomes fechou o pódio com 51. Santiago Abreu concluiu esta primeira jornada na quarta posição, com 28 pontos.
Também na Micro Max houve um vencedor em evidência, com Dilan Faria a impor-se com 73 pontos, após vencer duas das três finais. João Nunes garantiu o segundo posto, com 60 pontos, ao passo que Bernardo Sequeira terminou em terceiro, com 57. Martim Abreu foi quarto classificado.
Já na Mini Max, Thiago Carvalhais rubricou uma exibição muito consistente e terminou como vencedor destacado, com 78 pontos, depois de assinar os melhores resultados ao longo das três corridas. Rodrigo Andrade assegurou o segundo lugar, com 55 pontos, apenas mais um do que Dilan Faria, terceiro classificado com 54, num dos desfechos mais equilibrados do programa. João Nunes e Bernardo Sequeira completaram o lote dos cinco primeiros. Na categoria Júnior Max, Daniel Ferreira concluiu a prova na frente, com 71 pontos, seguido de Francisco Gomes, com 57, e de Diego Teixeira, com 45.
Martim Gomes foi quarto e Afonso Pires quinto. Ainda assim, importa referir que a classificação final desta categoria ficou suspensa por decisão do Colégio de Comissários Desportivos, pelo que a ordem agora apurada aguarda confirmação oficial definitiva.
Quanto à sempre concorrida Sénior Max, Martim Barros Meneses começou a temporada da melhor maneira, impondo-se com 73 pontos na classificação final da prova. Guilherme Rodrigues, que deu um notável salto qualitativo, terminou na segunda posição, com 50 pontos, enquanto Bruno Ponte garantiu o último lugar do pódio, com 45. Muito perto ficou Nicole Ferreira, que fez uma corrida fabulosa na Final, na qual garantiu a vitória, foi quarta classificada com 44, numa categoria que voltou a revelar grande intensidade competitiva ao longo de todo o dia.
A Sénior Max Master teve em João Bazenga o seu vencedor, com 39,5 pontos, depois de triunfar nas três finais da categoria. O estreante Herve Roger terminou no segundo lugar desta categoria, com 30 pontos, na ronda inaugural do campeonato.
Na DD2, João Bazenga voltou a estar em plano de destaque, vencendo com 71 pontos, após um percurso muito sólido ao longo das finais. Martim Alves, que teve uma boa estreia nesta categoria, vencendo a Final 1, assegurou o segundo lugar com 58 pontos, apenas mais um do que Luís Escórcio, terceiro classificado com 57, enquanto João Dias encerrou a classificação na quarta posição, com 46 pontos. Por seu turno, na DD2 Master, a vitória sorriu a Luís Escórcio, vencedor com 39 pontos, superando João Dias, que terminou com 30,5 pontos.
Fica assim concluída a primeira jornada do Troféu de Karting da Madeira 2026, num fim de semana que voltou a evidenciar bons índices de participação, competitividade e interesse desportivo no Kartódromo do Faial. A Associação de Karting da Madeira congratula todos os pilotos, equipas, familiares, oficiais de prova e colaboradores envolvidos em mais uma organização, agradecendo igualmente ao público presente e o apoio dos parceiros e entidades que continuam a contribuir para o crescimento do karting madeirense.