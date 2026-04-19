Noite tropical na costa sul da Madeira

A costa sul da ilha da Madeira registou uma noite tropical, com temperaturas mínimas sempre acima dos 20 ºC em várias localidades entre o Funchal e a Ponta do Sol, segundo dados da rede de estações meteorológicas do IPMA no arquipélago.

No Funchal, os termómetros marcaram 22,0 ºC no Observatório e 20,2 ºC na zona do Lido, enquanto na Quinta Grande a mínima fixou-se nos 21,0 ºC. Já na Ponta do Sol, no Lugar de Baixo, os valores estiveram em destaque, com uma mínima de 21,3 ºC registada às 04h20 e uma máxima de 30,1 ºC às 03h40, traduzindo uma amplitude térmica de quase 9 ºC em menos de uma hora durante a madrugada deste domingo.

Outras estações registaram também temperaturas nocturnas elevadas, com 24,5 ºC na Cancela/SRPC, 24,7 ºC nos Prazeres e 26,3 ºC na Ponta do Pargo. No Pico Alto registaram-se 20,1 ºC, no Monte 23,3 ºC e em Santana 21,8 ºC.

Das estações junto ao litoral da costa sul da Madeira, apenas as da zona leste — Santa Cruz/Aeroporto (mínima de 16,9 ºC) e Caniçal/Ponta de São Lourenço (16,0 ºC) — não registaram temperaturas mínimas acima dos 20 ºC.

A temperatura mínima mais baixa da última noite foi registada no Pico do Areeiro, com 10,2 ºC.