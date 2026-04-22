MIUT afirma Madeira como referência do trail e reforça promoção internacional do destino

O secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destacou o papel do Madeira Island Ultra-Trail (MIUT), que decorre este fim-de-semana, na consolidação da Madeira como destino de referência no trail running e na projecção externa da Região onde estão inscritos cerca de 3.400 atletas.

Durante a apresentação da 17.ª edição, o governante sublinhou que o evento “tem vindo a afirmar-se na competição propriamente dita”, mas, sobretudo, pelo contributo que dá à promoção da Madeira enquanto destino activo em que à visibilidade é catalisador da Madeira em diferentes canais.

“Estamos a falar de um destino onde qualquer pessoa pode praticar uma actividade em função da sua capacidade, idade ou condição. E o MIUT é o expoente máximo no que diz respeito ao trail”, afirmou, enquadrando o evento na estratégia regional associada à marca Madeira Ocean & Trails.

Eduardo Jesus destacou a dimensão internacional da prova e o efeito multiplicador da experiência dos atletas. “Temos participantes de dezenas de países que vivem esta realidade no terreno e depois levam essa experiência. Isso tem um impacto promocional que nenhuma campanha consegue replicar”, referiu.

No plano desportivo, o governante apontou a qualidade organizativa como um dos principais factores distintivos. “A Madeira é reconhecida pelo cuidado na marcação dos percursos e pelas condições de segurança que oferece. São aspectos valorizados por quem participa, sobretudo quando comparados com outras provas internacionais”, disse, acrescentando que esse nível de exigência “refina o detalhe da organização e dá confiança aos atletas”.

Um dos pontos centrais desta edição foi a recuperação do traçado no maciço montanhoso oriental, considerado o sector mais emblemático da prova. Eduardo Jesus recordou que os incêndios de 2024 e as condições climatéricas posteriores obrigaram a um processo cauteloso de reabertura. “Não era possível acelerar. Foi necessário acompanhar a evolução da montanha ao longo das estações para garantir condições de segurança”, explicou.

A reabilitação do percurso implicou intervenções técnicas e logísticas significativas, incluindo o acompanhamento do Laboratório Regional de Engenharia Civil e o transporte manual de cerca de 10 toneladas de materiais para zonas de difícil acesso. “Estamos a falar de cabos de aço, estruturas metálicas e outros elementos essenciais para garantir segurança e estabilidade”, detalhou.

O governante destacou ainda o trabalho conjunto entre o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, entidades militares, organização e voluntários, num esforço que permitiu devolver à prova o seu traçado mais próximo do original. “Houve uma articulação exemplar e um compromisso claro de criar as condições para o regresso deste percurso”, afirmou.

Para Eduardo Jesus, o MIUT representa também um caso claro de retorno do investimento público. “Este não é um custo, é um investimento. É o evento que mais multiplica a visibilidade externa da Madeira, com um alcance e profundidade que justificam o apoio institucional”, sublinhou.

O governante destacou ainda a forte mobilização de voluntários, que atinge várias centenas de pessoas, como sinal da dimensão do evento e da sua ligação à comunidade. “Essa capacidade de mobilização demonstra que o MIUT é um evento da Madeira, reconhecido e valorizado pela população”, concluiu.