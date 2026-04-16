FC Porto perde em Nottingham e falha meias-finais

O FC Porto falhou hoje o apuramento para as meias-finais da Liga Europa em futebol, ao perder por 1-0 no reduto do Nottingham Forest, de Vítor Pereira, na segunda mão dos 'quartos'.

Depois do empate a um no Dragão, os portistas, que somaram o 22.º desaire em Inglaterra, onde nunca ganharam, em 25 visitas, foram afastados por um golo de Morgan Gibbs-White, aos 12 minutos, num jogo que atuaram com 10 desde os oito, devido ao vermelho direto mostrado ao polaco Bednarek.

O FC Porto venceu em 2010/11 a segunda edição da Liga Europa, liderado pelo atual presidente André Villas-Boas, ao bater na final o Sporting de Braga por 1-0, em Dublin, depois de também ter vencido a antecessora Taça UEFA, em 2002/03, sob o comando de José Mourinho, atual treinador do Benfica.