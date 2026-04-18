Hyundai KAUAI com 305 km de autonomia

O Hyundai KAUAI eléctrico, na versão Select e matriculado em 2022, está disponível no stand do Megamotor. Equipado com um motor de 136 cavalos e uma bateria de 39 kWh, este modelo oferece até 305 quilómetros de autonomia.

A versão Select distingue-se ainda pelo nível de equipamento, integrando vários extras de fábrica. Entre eles, destacam-se os sensores de luz e chuva, painel de instrumentos digital, bancos aquecidos, volante aquecido e diferentes modos de condução.

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Este veículo encontra-se disponível por 20.900 euros, em pronto pagamento, incluindo garantia de fábrica até Fevereiro de 2029, sem limite de quilometragem. A bateria mantém garantia até Fevereiro de 2030 ou até aos 160 mil quilómetros.

Existe ainda a possibilidade de financiamento desde 281,18 euros/mês, sem entrada inicial. Além disso, se tiver uma viatura para troca, a retoma é possível, mesmo que ainda possua dívida.*

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

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*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.